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Пермь: новости дня


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16:19 | 25.07.2019

В Пермском крае до конца 2021 года из аварийного жилья переселят 12 тысяч человек

Минстрой Прикамья утвердил программу расселения и ликвидации аварийного жилья на 2020-2021 годы. Она включает в себя одновременно два проекта: национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, и региональную адресную программу. Соответствующее постановление правительства Пермского края подписано 25 июля.

Согласно документу, за три года в регионе будет ликвидировано 224 тыс. кв. м аварийного жилья. Из них 139 тыс. кв. м расселят благодаря федеральному финансированию, 85 тыс. кв. м – с помощью краевых средств. В 2019 году запланировано расселить около 90 тыс. кв. м аварийного жилья, с 2020 по 2021 год – более 130 тыс. кв. м. Как пояснили в минстрое Прикамья, до 2021 года, с учетом обоих проектов, в благоустроенное жилье переедут 12 тыс. человек.

В программе примут участие все 33 муниципалитета, на территории которых есть аварийное жилье. На эти цели предусмотрено 9,7 млрд рублей. Из них 5,8 млрд – федеральное финансирование, 3,9 млрд рублей – средства краевого бюджета.

Ранее на заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что регионам нужна поддержка федерации по вопросам, связанным с заключением соглашений на 2020 и 2021 годы. Особенно это касается Фонда ЖКХ по расселению аварийного жилья. «…Нам (регионам. – Прим. ред.) это очень важно, потому что, имея на руках соглашения, мы сможем быстрее довести деньги до муниципалитетов и начать закупать жилье на 2020-2021 годы. Как правило, закупка жилья под переселение из «аварийки» – это такой трудоемкий процесс, в котором очень много рисков. Чем раньше начнем, тем ритмичнее будем реализовывать всю программу», – пояснил Максим Решетников.

К концу 2021 года аварийный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2017 года, должен быть полностью ликвидирован в 19 территориях: в Бардымском, Большесосновском, Еловском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Ординском, Сивинском, Уинском и Юсьвинском муниципальных районах, в Гайнском и Кудымкарском муниципальных образованиях, в Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском и Верещагинском городских округах, а также в Березниках и Горнозаводске.

Напомним, Пермский край сегодня второй в стране по объему общего финансирования программы. Подходы к расселению аварийного фонда, разработанные в Прикамье в прошлом году, помогают решать дополнительные задачи. В частности, расселение целых кварталов позволяет преображать внешний вид городов и улиц, на месте бараков и аварийных домов появляются новые объекты социальной инфраструктуры, современное жилье. Наряду с этим продолжающий действовать в крае региональный механизм социальной выплаты дает возможность людям выбирать место жительства в любой точке края. А это означает повышение мобильности жителей, что актуально для тех, кто планирует сменить работу, рассчитывая на профессиональный и карьерный рост.

© «Вечерние Ведомости»

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