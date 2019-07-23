Объем ввода жилья в Пермском крае за полгода увеличился почти на 5%

12:10 | 25.07.2019

Пермьстат опубликовал результаты ввода жилья в первой половине 2019 года. За шесть месяцев было сдано 395 тыс. кв. м, что на 4,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.



На 2019 год план ввода жилья в Пермском крае, согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, составляет 1050 тыс. кв. м. Ранее первый заместитель председателя правительства – министр строительства Пермского края Михаил Сюткин отмечал, что эти показатели подтверждаются намерениями строителей. В соответствии с проектными декларациями, в 2019 году застройщики планируют ввести 60 многоквартирных домов общей площадью 560 тыс. кв. м. Более 400 тыс. кв. м должно составить индивидуальное жилищное строительство.



По данным Пермьстата, на конец прошлого года общая площадь жилищного фонда в крае составила 62,9 млн кв. м, тогда как на конец 2017-го она составляла 61,8 млн кв. м. Таким образом, за год общая площадь жилищного фонда увеличилась более чем на 1 млн кв. м, или на 1,7%.



Рост объемов жилищного строительства определен как один из приоритетов реализуемой с 2013 года государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» и реализуемого с 2019 года национального проекта «Жилье и городская среда».

© «Вечерние Ведомости»