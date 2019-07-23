Пермякам напоминают о мерах безопасности во время отдыха у воды

12:05 | 25.07.2019

Как отмечают в Пермском городском управлении гражданской защиты, наибольший риск происшествий на водоемах возникает в период пляжного сезона.



Отдыхая вблизи водных объектов, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности:



- купаться следует только на благоустроенных пляжах, а прежде чем войти в воду, рекомендуется сделать разминку, выполнив несколько легких упражнений;



- в воду нужно входить постепенно, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела;



- нельзя нырять при недостаточной глубине водоема, особенно головой вниз при необследованном дне, а также при нахождении вблизи других пловцов;



- нельзя купаться у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;



- необходимо избегать употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии, поскольку он ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль;



- нельзя заплывать далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил;



- если захватило течением, не пытаться с ним бороться. Необходимо плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу;



- недопустимо купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «Купание запрещено!».



Рекомендуемая продолжительность купания – не более 30 минут. Во избежание перегревания отдыхать на пляже необходимо в головном уборе.



Особое внимание в пляжный сезон следует уделять детской безопасности.

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