27 июля будет ограничено движение по федеральной дороге Пермь – Екатеринбург

19:15 | 24.07.2019

С 26 июля по 1 августа в Пермском крае состоится традиционный Свято-Серафимовский крестный ход по маршруту «Пермь – Белая гора». Безопасность мероприятия будет обеспечиваться силами ГИБДД и ФКУ Упрдор «Прикамье».



27 июля, в субботу, колонна верующих пройдет по федеральной трассе «Р-242» (Пермь – Екатеринбург), на участке «9 км – 16 км» от пересечения с Восточным обходом до отворота на пос. Лобаново.



С 9 до 13 часов движение автотранспорта по направлению на г. Екатеринбург будет осуществляться по одной полосе с максимальной скоростью до 40 км/ч.



В связи с этим на трассе «Р-242», а также на Нестюковском тракте ожидается образование автомобильных пробок. Призываем водителей учитывать это при планировании поездок и соблюдать требования Правил дорожного движения.



В целях недопущения аварийных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий призываем всех участников движения быть аккуратнее и внимательнее.



Для приема обращений о нештатных ситуациях на дорогах работает телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Прикамье» +7932-331-79-94 или единый телефон службы спасения 112.

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