В связи с прохождением Крестного хода в Перми будет ограничено движение транспорта

18:42 | 24.07.2019

26 июля с 10:00 до 14:00 на время шествия, посвященного памяти преподобного Серафима Саровского, будет ограничено движение транспорта в Ленинском и Свердловском районах Перми.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, будет совершаться приостановка движения транспорта по пересекающим маршрут движения колонны улицам и по:



- Комсомольскому проспекту от улицы Монастырской до улицы Белинского;



- улице Чкалова от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана;



- улице Героев Хасана от улицы Чкалова до улицы Василия Васильева;



- улице Василия Васильева от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева;



- улице 1-й Бахаревской от улицы Василия Васильева до улицы Пристанционной;



- улице Пристанционной от улицы 1-й Бахаревской до Храма в честь Казанской иконы Божией Матери (Пристанционная, 38).



Колонна будет двигаться по пешеходной аллее. Движение на перекрестках будет перекрываться на время прохождения колонны.



Также ограничение движения будет организовано на перекрестках с улицами Юрия Смирнова, Соловьева, Коминтерна на время прохождения колонны по центральной аллее Комсомольского проспекта от улицы Белинского до улицы Чкалова.



Автомобилистам необходимо быть внимательнее, планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

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