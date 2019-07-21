В Перми начались проверки работы климатических систем в общественном транспорте

18:40 | 23.07.2019

Контрольно-ревизорская служба департамента дорог и транспорта администрации Перми внепланово проверит соблюдение температурного режима в новых автобусах, приобретенных для пилотного проекта.



На всех маршрутах пилотного проекта, где работают новые, оснащенные климатическими системами автобусы, контролерами будет проверена работоспособность оборудования и факт его включения при соблюдении необходимых условий. В салон сотрудники будут заходить без предупреждения.



В случае нарушения требований кондиционирования салона сотрудники департамента будут требовать устранить замечания прямо на месте. В случае обнаружения неисправности установленного оборудования на перевозчика будут наложены штрафные санкции. Кондиционеры в салоне автобуса включаются при температуре воздуха в салоне автобуса +25 градусов и выше и температуре воздуха на улице от +20 градусов.



Напомним, что автобусы приобретены в рамках проекта новой транспортной модели, которая направлена на повышение качества обслуживания пассажиров. Одним из требований к новым автобусам являлось наличие систем кондиционирования. Если температурный режим в салонах автобусов не соблюдается, пассажиры могут направить обращение по адресу электронной почты: muppget@permonline.ru, ddit@gorodperm.ru или обратиться на «горячую линию» департамента дорог и транспорта по телефону 250-25-50.

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