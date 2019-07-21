Департамент дорог и транспорта Перми проведет с перевозчиками ряд встреч для обсуждения стоимости автокилометра

18:37 | 23.07.2019

В 2020 году муниципалитет перейдет на новую систему работы с перевозчиками. Так, выручка от работы будет направляться в бюджет города, а администрация будет оплачивать перевозчикам за фактический пробег. В настоящее время с перевозчиками обсуждается стоимость автокилометра, по которой им предстоит работать в рамках новых контрактов.



Встречу с крупными пермскими перевозчиками провели заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева и начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин.



В предварительный расчет стоимости закладывается себестоимость 1 км пробега транспортных средств, расходы на оплату труда водителей, отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей, расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы, расходы на износ и ремонт шин, расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, рентабельность, амортизация, расходы на приобретение оборудования для организации безналичной оплаты проезда.



Обсудить данный вопрос планируется также с экспертами и перевозчиками на площадке Пермской торгово-промышленной палаты.



Отметим, что итоговая стоимость автокилометра будет определена на основании приказа Министерства транспорта Российской Федерации №158 с учетом фактических расходов перевозчиков.

© «Вечерние Ведомости»