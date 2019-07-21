В Прикамье пройдет «прямая линия» по вопросам поддержки семей с детьми

18:18 | 23.07.2019

В среду, 24 июля, министерство социального развития Пермского края совместно с Пенсионным фондом России (ПФР) проведет прямую телефонную линию по вопросам поддержки семей с детьми.



В ходе «прямой линии» жители Прикамья смогут задать вопросы министру социального развития Павлу Фокину и управляющему Отделением ПФР по Пермскому краю Станиславу Аврончуку. Также на вопросы ответит замминистра Марина Визе.

Получить информацию о мерах социальной помощи и поддержки можно будет 24 июля, с 11:00 до 13:00, по телефонам:

(342) 217-77-45;

(342) 240-46-23;

(342) 240-46-88.

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