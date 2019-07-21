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Пермь: новости дня


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12:58 | 23.07.2019

В Прикамье проверят места отдыха детей

В связи с пожаром, произошедшим в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, в период с 23 июля министерство социального развития Пермского края проведет проверку палаточных лагерей и мест отдыха детей, где организовано их круглосуточное пребывание.

Проверочные мероприятия будут организованы совместно с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, ГУ МВД России по Пермскому краю, Главным управлением МЧС России по Пермскому краю.

Цель мероприятий – обеспечение безопасности детей.

© «Вечерние Ведомости»

 

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