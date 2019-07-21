В Перми в саду имени Миндовского прошли открытые тренировки по боксу

12:54 | 23.07.2019

Организатором открытых тренировок по боксу в саду имени Миндовского в Индустриальном районе города Перми выступила «Лига любителей бокса» Пермского края в рамках социальной программы «Спортивное Балатово», которую инициировал депутат Пермской городской Думы Тимофей Чащихин.



На сегодняшний день состоялось четыре открытые тренировки, которые провели представители боксерского клуба «Дзержинец», тренеры «Лиги бокса» из клуба «МС59». В занятиях приняли участие жители Перми, депутат Пермской городской Думы Тимофей Чащихин, представители «Молодой Гвардии» и партии «Единая Россия», Главного управления Министерства обороны России, региональных отделений «Российского Военно-исторического общества», «Двуглавого орла», «Ветеранов подразделений особого риска», Юнармии, пограничников Перми и Пермского края.



«Приятно осознавать, что после организованных и проведенных нами открытых тренировок многие спортивные клубы последовали нашему примеру! В Индустриальном районе начали проходить утренние зарядки и тренировки под открытым небом. Спорт - это неотъемлемая часть здорового общества. Наша задача – вовлекать горожан, городские власти выделяют значительные средства на создание спортивной инфраструктуры, в том числе – в парках и скверах», - прокомментировал Тимофей Чащихин.



28 июля в саду им. Миндовского состоится открытый турнир по боксу «Пермская Жара», который также пройдет в рамках социальной программы «Спортивное Балатово». Турнир посвящен Международному дню бокса, гости спортивного праздника смогут увидеть три профессиональных боя. Начало в 12.00.

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