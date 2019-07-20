Опубликованы очередные извещения о проведении аукционов на право размещения НТО в Перми

18:29 | 22.07.2019

Планируется, что торги по 54 лотам состоятся 15 и 19 августа.



Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, места расположены в Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном и Орджоникидзевском районах города.



Начальная цена аукционов по некоторым объектам составляет 4237 рублей. Величина повышения начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены. Договор с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 20 рабочих дней с даты размещения на электронной площадке (http://www.gorodperm.ru/actions/property/mun_imu/tradearea/) протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.



В результате достигнутых договоренностей с предпринимательским сообществом городские власти внесли изменения в форму договора на размещение НТО. Теперь возможно внести плату за размещение объекта в течение года с даты заключения договора. Также увеличен срок размещения НТО, соответствующего типовому проекту, до трех месяцев с даты заключения договора и уменьшен размер штрафных санкций с 50% до 25% за нарушение владельцем НТО отдельных условий договора.

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