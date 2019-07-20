За месяц начисленная заработная плата в Пермском крае выросла почти на 6%

18:26 | 22.07.2019

По данным Пермьстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за май 2019 года составила 38 887 руб. По отношению к маю 2018 года ее рост составил 5,8%. Реальная заработная плата в мае текущего года по сравнению с маем предыдущего года увеличилась на 1,4%.



Как пояснили в региональном минэкономразвития, данный факт объясняется тем, что заработная плата индексируется более высокими темпами, чем индекс потребительских цен (май 2019 к маю 2018 – 4,32%).



Кроме того, отмечают специалисты регионального ведомства, рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы был обеспечен ростом в следующих видах деятельности: финансовая и страховая деятельность (10,9%), строительство (10%), гостиницы и предприятия общественного питания (9,8%). Прирост заработной платы показали и такие социально важные виды деятельности, как здравоохранение и социальные услуги (11,4%); культура, спорт, досуг и развлечения (5,5%); образование (4,4%).



Согласно данным статведомства, за январь-май 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 36488,5 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 6,1%, реальная заработная плата увеличилась на 1,6%.

© «Вечерние Ведомости»