В Дзержинском районе Перми устраняют аварийную ситуацию на сетях водоснабжения

14:24 | 22.07.2019

Компания «Новогор-Прикамье» сообщает, что с 11:10 21 июля произведено аварийное отключение водоснабжения в связи с утечкой на улице Маяковского, 40.



Ремонтные работы проводит ООО «Новогор-Прикамье».



Без водоснабжения находятся следующие дома по улице Маяковского: 1, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33А, 34, 35, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 4, 40, 41, 41А, 42, 42Б, 43, 44, 44А, 45,46, 46А, 46Б, 48, 5, 53, 7, 8, 9.



Для уточнения информации по подвозу воды и срокам устранения аварии следует обращаться по телефонам 068, 2100680 (с мобильного телефона).