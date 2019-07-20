В ночь на 25 июля в Перми на перекрестке улиц Пушкина и Куйбышева начнется строительство сетей водоснабжения

14:21 | 22.07.2019

Работы потребуют сначала частичного ограничения движения, а потом полного закрытия перекрестка. Движение общественного транспорта будет осуществляться с изменениями. К понедельнику, 29 июля, ремонтные работы будут завершены, и движение автобусов вернется к своим привычным маршрутам.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», 25 и 26 июля на перекрестке улиц Куйбышева и Пушкина будет осуществляться строительство водопровода, он соединит новые участки сети водоснабжения, построенные на улице Куйбышева от улицы Екатерининской до улицы Революции в рамках масштабной реконструкции улицы Революции, эти работы синхронизированы с заменой аварийной сети канализации компанией «Новогор-Прикамье» на этом перекрестке. Работы по перекладке сетей, проводимые 27 и 28 июля, потребуют полного закрытия движения на перекрестке.



При этом 25 и 26 июля по улице Пушкина сохранится одна полоса движения от Комсомольского проспекта к Центральному рынку с возможностью правого поворота на улицу Куйбышева в направлении улицы Луначарского. По улице Куйбышева останется одна полоса от улицы Революции в направлении улицы Луначарского и правый поворот на улицу Краснова. Встречное движение в прямом направлении будет закрыто, но сохранится правый поворот в сторону Центрального рынка.



Полное перекрытие перекрестка во всех направлениях произойдет 27-28 июля. Сохранится движение только по улице Куйбышева от улицы Революции с правым поворотом в сторону улицы Краснова. Движение общественного транспорта будет осуществляться через Комсомольский проспект, улицы Екатерининскую и Попова.



Департамент дорог и транспорта администрации Перми обращает внимание на изменение работы общественного транспорта на время проведения работ на перекрестке улиц Куйбышева и Пушкина.



Первый этап – ограничение движения на перекрестке 25 и 26 июля: с 08:00 25 июля до 26 июля автобусные маршруты №3 «Станция Пермь-I – микрорайон Нагорный», №4 «Микрорайон Садовый – Микрорайон Нагорный», №30 «Микрорайон Парковый – Площадь Дружбы», №32 «Микрорайон Васильевка – Центральный рынок», №36 «Улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1», №61 «Центральный рынок – НПО «Биомед» – микрорайон Новые Ляды», №67 «Микрорайон Парковый – микрорайон Садовый», №77 «Микрорайон Левшино – микрорайон Ераничи» в направлении от Центрального рынка будут следовать в объезд по улицам Революции, Куйбышева, Пушкина и далее по маршрутам следования, в обратном направлении движение маршрутов будет осуществляться без изменений. Маршрут №13 «Площадь Дружбы – микрорайон Нагорный» от Центрального рынка будет следовать по улице Революции, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования, в обратном направлении также без изменений. Маршруты №66 «Микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева», №74 «Микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в направлении от Центрального рынка будут идти по улице Революции, Комсомольскому проспекту и далее по маршрутам следования.



Второй этап – закрытие движения на перекрестке улиц Куйбышева и Пушкина 27-28 июля: с 04:00 27 июля по 28 июля автобусные маршруты №3 «Станция Пермь-I – микрорайон Нагорный», №4 «Микрорайон Садовый – Микрорайон Нагорный», №30 «Микрорайон Парковый – Площадь Дружбы», №32 «Микрорайон Васильевка – Центральный рынок», №36 «Улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1», №61 «Центральный рынок – НПО «Биомед» – микрорайон Новые Ляды», №67 «Микрорайон Парковый – микрорайон Садовый», №77 «Микрорайон Левшино – микрорайон Ераничи» в направлении от Центрального рынка будут следовать по улицам Революции, Куйбышева, Пушкина и далее по маршрутам следования, в обратном направлении по улицам Пушкина, Комсомольскому проспекту, Екатерининской, Попова и далее по маршрутам следования. Маршрут №13 «Площадь Дружбы – микрорайон Нагорный» от Центрального рынка поедет по улице Революции, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования, в обратном направлении по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининской, Попова и далее по маршруту следования. Маршрут №66 «Микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева» в направлении от Центрального рынка будет двигаться по улице Революции, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования, в обратном направлении по улицам Куйбышева, Белинского, Сибирской, Пушкина, Комсомольскому проспекту, Екатерининской, Попова и далее по маршруту следования. Маршрут №74 «Микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в направлении от Центрального рынка будет следовать по улице Революции, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования, в обратном направлении по улицам Героев Хасана, Белинского, Сибирской, Пушкина, Комсомольскому проспекту, Екатерининской, Попова и далее по маршруту следования.