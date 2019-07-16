В Перми ремонтируют проезд к Каме со стороны ПАО «Мотовилихинские заводы»

03:24 | 21.07.2019

Ремонт дорожного полотна улицы Смирнова начался в середине мая и проводится на участках от железнодорожного переезда до отворота к проходным ПАО «Мотовилихинские заводы» и от улицы 1905 года до улицы Славянова.



Как сообщили в администрации Мотовилихинского района, ремонт дороги и тротуаров ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядной организацией ООО «Спецдорсервис».



Перед началом ремонта были проведены подготовительные работы: демонтаж бортовых камней и тротуаров, срез грунта на придорожных газонах. После чего подрядчик приступил к основным работам: фрезерованию старого дорожного полотна, устройству основания тротуара, установке бортовых камней тротуаров из асфальтобетона.



На этой неделе завершены работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части по улице Смирнова от железнодорожного переезда до отворота к проходным ПАО «Мотовилихинские заводы», а также выполнено обустройство тротуаров на участке от улицы 1905 года до улицы Славянова, в том числе на площади от улицы Славянова до границ железнодорожного переезда.



В ближайшее время подрядная организация приступит к укладке верхнего слоя асфальтобетона.



Общая площадь ремонта на данном объекте составит 5700 кв. метров дорожного покрытия и 980 кв. метров тротуаров. Планируемый срок окончания работ – конец сентября.