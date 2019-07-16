Пермь: новости дня
03:22 | 21.07.2019
Поселок Сарс Пермского края переходит на энергоэффективное теплоснабжение
В настоящее время в поселке ведется работа по установке четырех блочных модульных котельных, которые планируется использовать для отопления и снабжения горячей водой более 2 тыс. жителей многоквартирных домов и ряда социальных объектов. Сейчас поселок снабжает теплом центральная котельная 1973 года постройки, имеющая высокий износ и загруженная только на 30% от проектной мощности. Из-за значительного расхода природного газа и электроэнергии котельная ежегодно приносит около 10 млн рублей убытков. После установки модульных источников генерации тепла убыточную котельную планируется вывести из эксплуатации и демонтировать.
Установка блочных котельных осуществляется за счет средств концессионера. По словам главы Октябрьского района Георгия Поезжаева, в течение ближайшего отопительного сезона будут завершены пусконаладочные работы, а отопительный сезон 2020/21 года начнется уже с новым оборудованием.
По итогам выезда Антон Удальев дал поручение краевому министерству ЖКХ и благоустройства оказать содействие муниципалитету в получении разрешения со стороны Ростехнадзора на ввод блочных котельных в эксплуатацию. Главе района совместно с краевой Инспекцией госжилнадзора поручено проработать с жителями и управляющими компаниями вопрос установки в многоквартирных домах индивидуальных тепловых пунктов, необходимых при организации теплоснабжения с помощью блочных котельных.
«Переход от централизованных убыточных котельных к распределенной генерации – это действенный способ снизить убытки и повысить качество коммунальных услуг для жителей нашего региона. Со своей стороны правительство Пермского края готово оказывать поддержку тем территориям, которые идут в этот процесс», – отметил Антон Удальев.
Аналогичная работа ведется и в других территориях края, где зафиксирована низкая эффективность инженерных сетей. Например, в рамках рабочего выезда в Кизеловский городской округ губернатору Пермского края Максиму Решетникову был представлен проект строительства блочной котельной в поселке Северный Коспашский. Для более эффективного обеспечения жителей поселка теплом, снижения затрат на содержание действующей котельной и платежей за тепло здесь будет построена блочная котельная мощностью 4,5 МВт, оптимальной в этих условиях.
На ближайшие три года правительство Пермского края запланировало 1,5 млрд рублей на модернизацию систем теплоснабжения в муниципалитетах. В течение 2019-2021 годов планируется построить порядка 40 блочных котельных и реконструировать 70 существующих. Результатом проведенных работ станет улучшение качества услуг по теплоснабжению для более чем 530 тыс. жителей региона. Мероприятия позволят существенно повысить эффективность теплоснабжения и вывести из убыточного состояния теплоснабжающие предприятия в проблемных территориях. Объем краевых субсидий на 2019 год составляет 430 млн рублей.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
03:30 | 21.07.2019
Работу выпускницы пермской художественной школы им. Широкова разместят в Третьяковской галерее
19:46 | 20.07.2019
Признаки жизни подаёт: в Екатеринбурге с седьмого этажа упал мужчина
18:15 | 20.07.2019
Режим ЧС снят в Кудымкарском и Юрлинском округах Прикамья
18:04 | 20.07.2019
В Нижнем Тагиле в реке обнаружено тело пропавшего три дня назад мужчины
17:02 | 20.07.2019
Уральское главное управление Банка России отменило санкции, введённые правительством в 2015 году, на ввоз фруктов из Европы
15:07 | 20.07.2019
С шапкой по миру: Николаю Коляде не хватает денег для «Коляда-Plays»
11:28 | 20.07.2019
В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение
09:30 | 20.07.2019
В Екатеринбурге разыскивают серийного вора велосипедов
08:54 | 20.07.2019
На земле остались следы крови: в центре Екатеринбурга ночью в ДТП пострадал человек
08:24 | 20.07.2019
В Екатеринбурге в ДТП пострадал семилетний мальчик
19:43 | 19.07.2019
И покушать, и в конкурсах поучаствовать: в Екатеринбурге в ЦПКиО состоится фестиваль окрошки
18:55 | 19.07.2019
В Екатеринбурге вынесен приговор по резонансному делу автоподставщиков
18:24 | 19.07.2019
Работы отнимут больше года: в Горном Щите в Екатеринбурге перекроют движение по плотине
18:05 | 19.07.2019
В Свердловской области пропал дедушка
18:02 | 19.07.2019
В выходные в Свердловской области станет прохладнее
17:50 | 19.07.2019
В Перми завершен ремонт улицы Сергея Суханова от 1-й Красноармейской до Белинского
17:48 | 19.07.2019
В Курганской области закрыли магазин из-за жуткой антисанитарии
17:41 | 19.07.2019
Житель Зауралья убил односельчанина и сжег его в автомобиле
17:22 | 19.07.2019
Гостиный двор в Кунгуре восстановят за полмиллиарда рублей
17:19 | 19.07.2019
В Прикамье аннулирован аттестат руководителя управляющей компании
17:12 | 19.07.2019
В Перми разрабатывается механизм электронного зачисления детей в школу
17:12 | 19.07.2019
Кандидат в депутаты Госдумы, составлявшая конкуренцию Шипулину, попала в больницу с отравлением
17:05 | 19.07.2019
На время фестиваля «Seasons в Хохловке» увеличат число рейсов и продлят работу общественного транспорта
16:58 | 19.07.2019
В Перми изменится расписание автобусных маршрутов №11 и №30
16:55 | 19.07.2019
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин принял участие в VI Форуме регионов России и Беларуси
16:41 | 19.07.2019
Прокуратура и Россельхознадзор подтвердили опасения жителей уральского поселка, пожаловавшихся на свалку куриного помета
16:36 | 19.07.2019
Купаться в водоемах Свердловской области больше нельзя из-за их несоответствия нормам
16:19 | 19.07.2019
Жительницам Екатеринбурга, обманувшим банк на 18 миллионов рублей, дали большой срок
15:57 | 19.07.2019
Уральские таможенники пресекли попытку контрабанды обезьян