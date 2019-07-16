Поселок Сарс Пермского края переходит на энергоэффективное теплоснабжение

03:22 | 21.07.2019

В ходе рабочего выезда в Октябрьский район заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальев совместно с и.о. министра ЖКХ и благоустройства Александром Шицыным проинспектировали ход подготовки района к отопительному сезону, а также работу районной администрации по переводу поселка Сарс на распределенную генерацию.



В настоящее время в поселке ведется работа по установке четырех блочных модульных котельных, которые планируется использовать для отопления и снабжения горячей водой более 2 тыс. жителей многоквартирных домов и ряда социальных объектов. Сейчас поселок снабжает теплом центральная котельная 1973 года постройки, имеющая высокий износ и загруженная только на 30% от проектной мощности. Из-за значительного расхода природного газа и электроэнергии котельная ежегодно приносит около 10 млн рублей убытков. После установки модульных источников генерации тепла убыточную котельную планируется вывести из эксплуатации и демонтировать.



Установка блочных котельных осуществляется за счет средств концессионера. По словам главы Октябрьского района Георгия Поезжаева, в течение ближайшего отопительного сезона будут завершены пусконаладочные работы, а отопительный сезон 2020/21 года начнется уже с новым оборудованием.



По итогам выезда Антон Удальев дал поручение краевому министерству ЖКХ и благоустройства оказать содействие муниципалитету в получении разрешения со стороны Ростехнадзора на ввод блочных котельных в эксплуатацию. Главе района совместно с краевой Инспекцией госжилнадзора поручено проработать с жителями и управляющими компаниями вопрос установки в многоквартирных домах индивидуальных тепловых пунктов, необходимых при организации теплоснабжения с помощью блочных котельных.



«Переход от централизованных убыточных котельных к распределенной генерации – это действенный способ снизить убытки и повысить качество коммунальных услуг для жителей нашего региона. Со своей стороны правительство Пермского края готово оказывать поддержку тем территориям, которые идут в этот процесс», – отметил Антон Удальев.



Аналогичная работа ведется и в других территориях края, где зафиксирована низкая эффективность инженерных сетей. Например, в рамках рабочего выезда в Кизеловский городской округ губернатору Пермского края Максиму Решетникову был представлен проект строительства блочной котельной в поселке Северный Коспашский. Для более эффективного обеспечения жителей поселка теплом, снижения затрат на содержание действующей котельной и платежей за тепло здесь будет построена блочная котельная мощностью 4,5 МВт, оптимальной в этих условиях.



На ближайшие три года правительство Пермского края запланировало 1,5 млрд рублей на модернизацию систем теплоснабжения в муниципалитетах. В течение 2019-2021 годов планируется построить порядка 40 блочных котельных и реконструировать 70 существующих. Результатом проведенных работ станет улучшение качества услуг по теплоснабжению для более чем 530 тыс. жителей региона. Мероприятия позволят существенно повысить эффективность теплоснабжения и вывести из убыточного состояния теплоснабжающие предприятия в проблемных территориях. Объем краевых субсидий на 2019 год составляет 430 млн рублей.