Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


17:50 | 19.07.2019

В Перми завершен ремонт улицы Сергея Суханова от 1-й Красноармейской до Белинского

Это первый объект в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», где уже завершились ремонтные работы.

В управлении внешнего благоустройства администрации Перми подчеркнули, что в городе уже на многих дорожных объектах выполнен основной фронт работ и осталось уложить верхний слой асфальтобетона, поэтому в ближайшие 2-3 недели будет происходить активное завершение ремонта.

На сегодняшний день на улице Сергея Суханова от улицы 1-й Красноармейской до улицы Белинского выполнены все предусмотренные работы, осталось нанести разметку. Здесь отремонтированы проезжая часть и тротуары. Изначально тротуар был обустроен без учета рельефа проезжей части (без поперечных уклонов и продольного профиля), сейчас его привели в соответствие, установлены бортовой камень, отремонтированы парковочные карманы. Рядом с деревьями бортовой камень заменен на гранитный в соответствии с действующими стандартами.

Напомним, в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Перми ремонтируется 25 дорожных объектов. Всего же по городу разными видами ремонтов охвачено около 70 объектов, что позволит повысить безопасность дорожного движения и увеличить связность микрорайонов. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году. При выполнении ремонта применяется комплексный подход: помимо ремонта покрытия проезжей части на ряде объектов идет замена бортовых камней, ремонт тротуаров, устанавливаются дорожные ограждения, восстанавливается освещение, обустраиваются искусственные неровности.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:43 | 19.07.2019
И покушать, и в конкурсах поучаствовать: в Екатеринбурге в ЦПКиО состоится фестиваль окрошки

18:55 | 19.07.2019
В Екатеринбурге вынесен приговор по резонансному делу автоподставщиков

18:24 | 19.07.2019
Работы отнимут больше года: в Горном Щите в Екатеринбурге перекроют движение по плотине

18:05 | 19.07.2019
В Свердловской области пропал дедушка

18:02 | 19.07.2019
В выходные в Свердловской области станет прохладнее

17:50 | 19.07.2019
В Перми завершен ремонт улицы Сергея Суханова от 1-й Красноармейской до Белинского

17:48 | 19.07.2019
В Курганской области закрыли магазин из-за жуткой антисанитарии

17:43 | 19.07.2019
Под Белояркой нашли огуречные поля с превышением нитратного азота в почве

17:41 | 19.07.2019
Житель Зауралья убил односельчанина и сжег его в автомобиле

17:22 | 19.07.2019
Гостиный двор в Кунгуре восстановят за полмиллиарда рублей

17:19 | 19.07.2019
В Прикамье аннулирован аттестат руководителя управляющей компании

17:12 | 19.07.2019
В Перми разрабатывается механизм электронного зачисления детей в школу

17:12 | 19.07.2019
Кандидат в депутаты Госдумы, составлявшая конкуренцию Шипулину, попала в больницу с отравлением

17:05 | 19.07.2019
На время фестиваля «Seasons в Хохловке» увеличат число рейсов и продлят работу общественного транспорта

16:58 | 19.07.2019
В Перми изменится расписание автобусных маршрутов №11 и №30

16:55 | 19.07.2019
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин принял участие в VI Форуме регионов России и Беларуси

16:41 | 19.07.2019
Прокуратура и Россельхознадзор подтвердили опасения жителей уральского поселка, пожаловавшихся на свалку куриного помета

16:36 | 19.07.2019
Купаться в водоемах Свердловской области больше нельзя из-за их несоответствия нормам

16:19 | 19.07.2019
Жительницам Екатеринбурга, обманувшим банк на 18 миллионов рублей, дали большой срок

15:57 | 19.07.2019
Уральские таможенники пресекли попытку контрабанды обезьян

15:45 | 19.07.2019
В Екатеринбург привезли маленькую девочку, родившуюся в багдадской тюрьме

15:35 | 19.07.2019
Курганские велосипедисты отправятся в экспедицию по Башкортостану

15:15 | 19.07.2019
За полгода объем розничной торговли в Прикамье увеличился на 1,3%

15:11 | 19.07.2019
В Нижнем Тагиле ищут мужчину, который пропал на берегу реки

15:08 | 19.07.2019
«ЕЭС-Гарант» презентовал энергоэффективные решения на форуме по капремонту

14:31 | 19.07.2019
Развлекательный центр в Серове закрыли из-за нарушения правил техники безопасности

14:15 | 19.07.2019
В Зеленой Роще устанавливают забор и начинают реконструкцию

13:35 | 19.07.2019
Транспорт будущего: по Екатеринбургу курсирует электробус, разработанный в Минске

13:28 | 19.07.2019
В Пермском крае продолжается подготовка к конкурсу «Лучшая многодетная семья»

13:22 | 19.07.2019
С 21 июля в Перми пассажиры льготных категорий смогут получить новую проездную карту

13:17 | 19.07.2019
В Прикамье объявлен аукцион на поставку мобильного «Кванториума»

13:14 | 19.07.2019
Стрит-арт с изображением банки майонеза ЕЖК появился в уральской столице

12:50 | 19.07.2019
В ближайшие три дня в Зауралье сохранится высокая пожарная опасность

12:39 | 19.07.2019
В Краснотурьинске открыли новый детсад

12:31 | 19.07.2019
В Шадринске «пьяный» отдых на пляже закончился трагедией

12:29 | 19.07.2019
С сентября «Победа» начнет летать из Перми в Санкт-Петербург





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 