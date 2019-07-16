В Перми завершен ремонт улицы Сергея Суханова от 1-й Красноармейской до Белинского

17:50 | 19.07.2019

Это первый объект в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», где уже завершились ремонтные работы.



В управлении внешнего благоустройства администрации Перми подчеркнули, что в городе уже на многих дорожных объектах выполнен основной фронт работ и осталось уложить верхний слой асфальтобетона, поэтому в ближайшие 2-3 недели будет происходить активное завершение ремонта.



На сегодняшний день на улице Сергея Суханова от улицы 1-й Красноармейской до улицы Белинского выполнены все предусмотренные работы, осталось нанести разметку. Здесь отремонтированы проезжая часть и тротуары. Изначально тротуар был обустроен без учета рельефа проезжей части (без поперечных уклонов и продольного профиля), сейчас его привели в соответствие, установлены бортовой камень, отремонтированы парковочные карманы. Рядом с деревьями бортовой камень заменен на гранитный в соответствии с действующими стандартами.



Напомним, в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Перми ремонтируется 25 дорожных объектов. Всего же по городу разными видами ремонтов охвачено около 70 объектов, что позволит повысить безопасность дорожного движения и увеличить связность микрорайонов. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году. При выполнении ремонта применяется комплексный подход: помимо ремонта покрытия проезжей части на ряде объектов идет замена бортовых камней, ремонт тротуаров, устанавливаются дорожные ограждения, восстанавливается освещение, обустраиваются искусственные неровности.