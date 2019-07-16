В Пермском крае продолжается подготовка к конкурсу «Лучшая многодетная семья»

13:28 | 19.07.2019

Краевой конкурс многодетных семей в этом году проводится в 11-й раз. С 2008 года в отборочных турах конкурса приняли участие более 1550 многодетных семей, воспитывающих почти 6000 детей. Финалистами конкурса стала 531 семья, воспитывающая 1915 детей.



Порядок и условия проведения конкурса установлены правительством Пермского края.



В конкурсе принимают участие семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет. Условиями участия в конкурсе являются зарегистрированный между супругами брак и проживание семьи на территории Пермского края не менее 5 лет.



Семьям-победителям финального этапа присваивается почетный знак «Лучшая многодетная семья года» с вручением денежного приза в размере 200 тыс. рублей.



В 2019 году отборочные туры конкурса проводятся во всех муниципалитетах края в период с 1 июля по 10 сентября. Финальный этап конкурса состоится в ноябре.



Для участия в конкурсе семья представляет следующие документы: заявление; документ, удостоверяющий личность заявителя (копия); свидетельство о браке (копия); свидетельства о рождении детей (копии); справку о составе семьи; справку с места работы о занимаемой должности (в случае осуществления трудовой деятельности), копию трудовой книжки; справки с места учебы об обучении в образовательных организациях.



Представленный перечень документов необходим для формирования характеристики семьи. Также для участия в конкурсе семьи предоставляют портфолио - папку успехов, достижений, открытий, семейных традиций.



Сплоченность, артистизм и оригинальность семей-участников конкурса оцениваются в пяти номинациях: «Творческая семья», «Семейные традиции», «Семейное подворье», «Интеллектуальная семья» и «Спортивная семья».



Подробнее об участии в конкурсе можно уточнить в органах социальной защиты по месту жительства http://minsoc.permkrai.ru/ministerstvo/territorialnye-upravleniya/.