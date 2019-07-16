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Пермь: новости дня


18:14 | 18.07.2019

Власти региона продолжат диалог с девелоперами по изменению правил землепользования и застройки Перми

Под председательством губернатора Пермского края Максима Решетникова состоялось обсуждение изменений в правилах землепользования и застройки Перми. На мероприятии были подняты вопросы по предполагаемым изменениям. Участие в обсуждении приняли руководители курирующих ведомств краевых и городских властей, представители надзорных органов и руководители пермских компаний-застройщиков.

Глава региона отметил, что изменения не затронут уже выданных разрешений на строительство. Таким образом, у застройщиков будет время адаптироваться к нововведениям. Более того, власти продолжат обсуждение проекта и готовы рассмотреть предложения девелоперов. Однако масштабное многоэтажное строительство формирует ощутимую нагрузку на транспортную инфраструктуру, школы и детские сады, создает дополнительные сложности для жителей микрорайонов. Именно поэтому застройщик, если он заинтересован в многоэтажном строительстве или в превышении параметров разрешенного строительства, должен будет, согласно предполагаемым изменениям, в рамках соглашения с муниципалитетом принять участие в обеспечении объекта детскими садами и школами.

«Первое, что нам нужно сделать, это договориться о плотности застройки, – заявил губернатор Пермского края Максим Решетников. – Чтобы у небольших объектов отпала необходимость в социальных соглашениях между девелопером и муниципалитетом. Предлагаю рассмотреть разные варианты с примерами и принять решение. Также надо проработать всю механику и экономику соглашений».

Заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова добавила, что внесение изменений в правила землепользования и застройки необходимо также для приведения местных норм в соответствие с федеральным законодательством до начала 2020 года, а также для установления параметров разрешенного строительства в виде высоты и плотности застройки. «Безусловно, мы тоже за то, чтобы установить правила и чтобы эти правила были понятными, прозрачными и одинаковыми для всех», – сообщила Ольга Немирова.

Так, в зонах обслуживания и деловой активности городского центра и центров местного значения предлагается установить предельную высоту зданий не более десяти этажей, для зоны многоэтажной жилой застройки – десять этажей, для зоны среднеэтажной жилой застройки – восемь этажей. Кроме того, было предложено определить предельный коэффициент плотности застройки в зависимости от функциональной зоны, предусмотренной Генпланом Перми.

Генеральный директор ОАО «СтройПанельКомплект» Виктор Суетин выступил с инициативой создать согласительную комиссию или рабочую группу, в рамках которой профессионалы отрасли и представители власти смогли бы обсуждать детали проекта изменений и не торопиться с принятием решения.

Максим Решетников предложил продолжить обсуждение в рамках городской комиссии по землепользованию и застройке. Также он поручил администрации Перми опубликовать информацию по всем градостроительным планам земельных участков, и уже выданным, и разрабатываемым.

В настоящее время проект внесения изменений находится в процедуре публичных слушаний. Мероприятия прошли уже во всех районах города, что позволило жителям и представителям бизнеса направить свои предложения и замечания в части новой редакции карты градостроительного зонирования и установления коэффициента плотности застройки.

Срок приема предложений и замечаний продлен до 22 июля. Направить их можно в адрес департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми или в администрацию района.

© «Вечерние Ведомости»

 


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