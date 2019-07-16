Пермский театр «У Моста» претендует на получение независимой премии зрительских симпатий

13:19 | 18.07.2019

Пермский театр «У Моста» и его художественный руководитель Сергей Федотов вошли в лонг-лист театральной премии «Звезда театрала» (номинации «Лучший региональный театр» и «Лучший директор»).



Как пояснили в региональном министерстве культуры, «Звезда театрала» – единственная отечественная награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. В течение театрального сезона публика отбирает и номинирует понравившиеся премьерные работы в режиме онлайн на интернет-портале премии. Победители объявляются в первый понедельник декабря по итогам голосования.