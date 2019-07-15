Пермский край поделился наработками по «Управляем вместе» с Нижним Новгородом и Якутией

18:45 | 17.07.2019

Министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин подписал соглашения с министром информационных технологий и связи Нижегородской области Сергеем Ефимовым и министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолием Семеновым. Предметом соглашения стала передача прав на использование единой краевой автоматизированной системы Открытого правительства Пермского края, созданной для проекта «Управляем вместе».



Ранее на межрегиональном совещании лидеров цифрового развития губернатор Прикамья Максим Решетников заявил, что регион готов делиться своими наработками в области информационных технологий. «Пермскому краю удалось получить информационные системы, разработанные для Правительства Москвы, сэкономив время и сотни миллионов рублей. Пермский край также готов делиться своими наработками с другими регионами. Таким образом другие субъекты смогут сэкономить и бюджеты, и время», — подчеркивал Максим Решетников.



Отметим, системы Правительства Москвы разработаны для обработки большого объема данных, министерство информационного развития и связи Пермского края адаптировало эти практики для региона, и этот опыт будет тиражироваться.



В процессе адаптации информационной системы «Управляем вместе» команда проекта осуществила переход с коммерческого программного обеспечения (Oracle) на открытое/свободное программное обеспечение (PostgreSQL), переработала инструмент настройки бизнес-процессов. Сейчас все сервисы реализованы по модульному принципу и могут подключаться по мере необходимости. Также реализована возможность подключения собственных решений, необходимых конкретному региону.



Сегодня портал «Управляем вместе» — это набор интерактивных инструментов, с помощью которых жители Прикамья могут принять участие в реализации Программы развития Пермского края, а также направить свои замечания по текущему содержанию объектов социальной и транспортной инфраструктуры и внести предложения в программу дальнейшего развития региона.



На данный момент реализованы и запущены четыре сервиса: «Сообщай о проблемах» – сервис по приему сообщений о проблемах в ЖКХ, «Следи за развитием края» – сервис раскрытия информации о ремонте, строительстве, благоустройстве объектов городской инфраструктуры. «Голосуй по важными вопросам» – сервис онлайн голосований. «Открытые данные» – сервис раскрытия информации по любым объектам городской инфраструктуры: начиная от хоккейных площадок и пляжей до реестра поликлиник или дорог. В начале июля также был запущен сервис «Предлагай свои идеи» (https://vmeste.permkrai.ru/crowd/dev_program), цель которого - поиск идей для создания новых категорий, проблемных тем, а также предложений по улучшению работы мобильного приложения.



Портал «Управляем вместе» создан по аналогу московских проектов «Активный гражданин» и «МоскваНашГород. Портал мэра Москвы Сергея Собянина». Он начал функционировать в Пермском крае с апреля 2017 года. Сейчас на портале «Управляем вместе» зарегистрировано более 67 тысяч пользователей, решено более 12,5 тыс. проблем. Открыто 19 категорий и более 100 проблемных тем. Проект «Управляем вместе» реализуется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» федеральной нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».



В 2018 году портал Пермского края «Управляем вместе» стал финалистом премии Рунета в номинации «Лидеры цифровой трансформации» и отмечен институтом развития интернета «Цифровой регион» за участие в формировании цифрового ландшафта Российской Федерации. Также интерактивный проект «Управляем вместе» стал победителем Всероссийского конкурса региональной информатизации, финал которого состоялся на форуме «ПРОФ-IT.2018». Проект признан лучшим в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами – Общественные проекты». Кроме того, портал «Управляем вместе» стал «серебряным» призером международного конкурса коммуникационных проектов – Eventiada IPRA Golden World Awards. Проект был представлен в номинации «Лучший общественный проект» (блок «Корпоративные и общественные проекты»).