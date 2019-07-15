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18:45 | 17.07.2019
Пермский край поделился наработками по «Управляем вместе» с Нижним Новгородом и Якутией
Ранее на межрегиональном совещании лидеров цифрового развития губернатор Прикамья Максим Решетников заявил, что регион готов делиться своими наработками в области информационных технологий. «Пермскому краю удалось получить информационные системы, разработанные для Правительства Москвы, сэкономив время и сотни миллионов рублей. Пермский край также готов делиться своими наработками с другими регионами. Таким образом другие субъекты смогут сэкономить и бюджеты, и время», — подчеркивал Максим Решетников.
Отметим, системы Правительства Москвы разработаны для обработки большого объема данных, министерство информационного развития и связи Пермского края адаптировало эти практики для региона, и этот опыт будет тиражироваться.
В процессе адаптации информационной системы «Управляем вместе» команда проекта осуществила переход с коммерческого программного обеспечения (Oracle) на открытое/свободное программное обеспечение (PostgreSQL), переработала инструмент настройки бизнес-процессов. Сейчас все сервисы реализованы по модульному принципу и могут подключаться по мере необходимости. Также реализована возможность подключения собственных решений, необходимых конкретному региону.
Сегодня портал «Управляем вместе» — это набор интерактивных инструментов, с помощью которых жители Прикамья могут принять участие в реализации Программы развития Пермского края, а также направить свои замечания по текущему содержанию объектов социальной и транспортной инфраструктуры и внести предложения в программу дальнейшего развития региона.
На данный момент реализованы и запущены четыре сервиса: «Сообщай о проблемах» – сервис по приему сообщений о проблемах в ЖКХ, «Следи за развитием края» – сервис раскрытия информации о ремонте, строительстве, благоустройстве объектов городской инфраструктуры. «Голосуй по важными вопросам» – сервис онлайн голосований. «Открытые данные» – сервис раскрытия информации по любым объектам городской инфраструктуры: начиная от хоккейных площадок и пляжей до реестра поликлиник или дорог. В начале июля также был запущен сервис «Предлагай свои идеи» (https://vmeste.permkrai.ru/crowd/dev_program), цель которого - поиск идей для создания новых категорий, проблемных тем, а также предложений по улучшению работы мобильного приложения.
Портал «Управляем вместе» создан по аналогу московских проектов «Активный гражданин» и «МоскваНашГород. Портал мэра Москвы Сергея Собянина». Он начал функционировать в Пермском крае с апреля 2017 года. Сейчас на портале «Управляем вместе» зарегистрировано более 67 тысяч пользователей, решено более 12,5 тыс. проблем. Открыто 19 категорий и более 100 проблемных тем. Проект «Управляем вместе» реализуется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» федеральной нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».
В 2018 году портал Пермского края «Управляем вместе» стал финалистом премии Рунета в номинации «Лидеры цифровой трансформации» и отмечен институтом развития интернета «Цифровой регион» за участие в формировании цифрового ландшафта Российской Федерации. Также интерактивный проект «Управляем вместе» стал победителем Всероссийского конкурса региональной информатизации, финал которого состоялся на форуме «ПРОФ-IT.2018». Проект признан лучшим в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами – Общественные проекты». Кроме того, портал «Управляем вместе» стал «серебряным» призером международного конкурса коммуникационных проектов – Eventiada IPRA Golden World Awards. Проект был представлен в номинации «Лучший общественный проект» (блок «Корпоративные и общественные проекты»).
© «Вечерние Ведомости»
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