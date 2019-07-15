В Юрлинском районе Прикамья введен особый режим в связи с подтоплением

15:47 | 17.07.2019

Руководство администрации Юрлинского муниципального района на внеочередном заседании комиссии КЧС и ОПБ приняло решение о введении с 17 июля на территории района режима «Чрезвычайная ситуация» в связи с повышением уровня воды в р. Лопве.



По данным ГКУ «Гражданская защита» на 13:30, в зону подтопления попали порядка 50 частных домов и 20 придомовых территорий с. Юрла. Силами звена территориальной системы РСЧС были эвакуировано порядка 60 человек. Часть из них разместились у родственников, а также в пункте временного размещения (в Юрлинской образовательной школе). Жители обеспечены продуктами и питьевой водой.



Кроме того, в настоящее время проводятся восстановительные работы на подмытых участках дорог и мостов, ведущих в 5 населенных пунктов района. Проезд к ним осуществляется на высокопроходимой технике.



Для выполнения задач по ликвидации чрезвычайной ситуации направлены силы и средства муниципального звена РСЧС Юрлинского района в количестве 67 человек и 16 единиц техники. Также зафиксировано, что уровень воды в р. Лопве пошел на спад.



Ситуация находится на контроле министра территориальной безопасности Пермского края. На месте восстановительных работ в Юрлинском районе находится глава Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков.