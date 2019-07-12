Пермь: новости дня
18:46 | 16.07.2019
На дорогах Прикамья выявляют нарушителей системы взвешивания
На региональных трассах Пермского края установлены три пункта автоматического весогабаритного контроля. Недобросовестные водители большегрузных автомобилей и собственники грузов пытаются уклониться от взвешивания своих транспортных средств. А именно: перед проездом рамки весового контроля закрывают номера автомобиля картоном, ветошью и другими предметами или используют установленные на автомобиль механизмы для скрытия номерного знака от камер фото- и видеофиксации.
Сотрудники ГИБДД просматривают изображение, переданное с камер, установленных на рамке весогабаритной системы, и останавливают нарушителей. Водителю за нарушение правил дорожного движения грозит от штрафа в несколько тысяч рублей до лишения прав управления автомобилем. С собственника груза за перевес могут взыскать от 150 000 рублей до 500 000 рублей.
Специальные рейды по выявлению нарушителей системы взвешивания большегрузных автомобилей подействовали: если неделю назад в сутки фиксировалось 50-60 нарушителей, то сейчас пытаются уклониться от взвешивания уже не более 10 автомобилей.
Начальник инспекции Гостехнадзора Пермского края Игорь Морозов: «Мы должны делать все возможное, чтобы сохранять наши дороги в нормативном состоянии. Автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств – один из механизмов обеспечения сохранности. Наказание за уклонение от взвешивания предусмотрено такое, что сегодня стало невыгодно нарушать».
Рейды по выявлению нарушителей системы взвешивания большегрузных автомобилей будут регулярными.
© «Вечерние Ведомости»
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