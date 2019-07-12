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Пермь: новости дня


14:20 | 16.07.2019

На улицах Перми появится семь новых светофоров

Монтаж планируется завершить к концу ноября. Также в этом году будет проведена реконструкция нескольких светофорных объектов.

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, всего в этом году в Перми светофорами оборудуют семь наиболее аварийно-опасных участков дорог. Это перекрестки улиц Мира – Кавалерийской, Мира – Заслонова, Луначарского – Матросова, Уинской – Шмидта, Белинского – Максима Горького – Суханова, кроме того, новые светофорные объекты будут установлены на выезде из ЖК «Арсенал» в районе дома №32 по улице Чернышевского и на развязке улиц Якутская – Вольская – Светлогорская – Ветлужская.

Все светофоры будут светодиодными, их оборудуют устройствами звукового сопровождения для удобства слабовидящих пешеходов.

При этом в связи с капремонтом улиц будет проведена реорганизация светофорных объектов по следующим адресам:

– улица Архитектора Свиязева;

– остановка «Лицей №3»;

– перекресток улиц Лихвинской и Самаркандской.

Кроме того, на перекрестке улиц Локомотивной и Энгельса будут заменены дополнительные секции на дополнительные секции с красным контуром.

Также будут проводиться работы по подключению светофорных объектов к автоматизированной системе управления дорожным движением и по дооборудованию светофорных объектов устройствами голосового и звукового сопровождения.

© «Вечерние Ведомости»

 


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