На улицах Перми появится семь новых светофоров

14:20 | 16.07.2019

Монтаж планируется завершить к концу ноября. Также в этом году будет проведена реконструкция нескольких светофорных объектов.



Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, всего в этом году в Перми светофорами оборудуют семь наиболее аварийно-опасных участков дорог. Это перекрестки улиц Мира – Кавалерийской, Мира – Заслонова, Луначарского – Матросова, Уинской – Шмидта, Белинского – Максима Горького – Суханова, кроме того, новые светофорные объекты будут установлены на выезде из ЖК «Арсенал» в районе дома №32 по улице Чернышевского и на развязке улиц Якутская – Вольская – Светлогорская – Ветлужская.



Все светофоры будут светодиодными, их оборудуют устройствами звукового сопровождения для удобства слабовидящих пешеходов.



При этом в связи с капремонтом улиц будет проведена реорганизация светофорных объектов по следующим адресам:



– улица Архитектора Свиязева;



– остановка «Лицей №3»;



– перекресток улиц Лихвинской и Самаркандской.



Кроме того, на перекрестке улиц Локомотивной и Энгельса будут заменены дополнительные секции на дополнительные секции с красным контуром.



Также будут проводиться работы по подключению светофорных объектов к автоматизированной системе управления дорожным движением и по дооборудованию светофорных объектов устройствами голосового и звукового сопровождения.