До конца 2019 года для жителей Кизеловского городского округа откроют новый кинозал

14:15 | 16.07.2019

В ходе рабочей поездки в город Кизел губернатор Пермского края Максим Решетников побывал в здании бывшего конференц-зала администрации города, где уже до конца 2019 года будет оборудован кинозал.



Глава Прикамья осмотрел помещение будущего кинозала и поинтересовался, какие именно ремонтные работы здесь запланированы. Как рассказала начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики Кизеловского городского округа Анастасия Русинова, в здании бывшего конференц-зала будут отремонтированы полы, стены, кровля, потолок, сцена для установки киноэкрана размером 8 на 3,5 м; также будут оборудованы кассы, зал ожидания, гардероб, санузлы и вентиляция. «Новый кинозал станет настоящей точкой притяжения не только для жителей города, но и для всего муниципалитета, учитывая, что долгое время у нас вообще не было кинотеатра», – отметила она. Всего на ремонт объекта направлено более 6 млн рублей, из них более 4,5 млн – средства краевого бюджета.



Также Анастасия Русинова сообщила, что в этом году Кизеловский городской округ получил федеральный грант в размере 5 млн рублей от Фонда кино для обустройства кинотеатра. Средства будут направлены на покупку современной цифровой техники, в частности оборудования для показа фильмов в 3D-формате, а также на обустройство зрительного зала на 100 мест.



Отметим, гранты от Фонда кино за 2016–2019 годы получили девять муниципальных образований Пермского края: Чернушка, Карагай, Кунгур, Соликамск, Александровск, Кудымкар, Губаха, Верещагино и Очер. Программа по модернизации кинозалов в Прикамье осуществляется Министерством культуры РФ в рамках национального проекта «Культура».



Напомним, Фонд кино проводит грантовые конкурсы по поддержке кинотеатров в городах с населением до 500 тыс. жителей с 2015 года. Программа направлена на модернизацию кинозалов и в целом на повышение кинофикации страны (по данным экспертов, до начала реализации проекта 40% населения России не имело доступа к современным цифровым кинотеатрам). Кроме того, конкурсы призваны увеличить долю российского кино в прокате: в переоборудованных кинозалах в течение пяти лет должно демонстрироваться не менее 50% сеансов отечественных фильмов от общего числа кинопоказов. До 2024 года в рамках программы планируется оборудовать 1200 кинозалов по всей стране.