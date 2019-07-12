Пермь: новости дня
12:59 | 16.07.2019
В Перми сняли с поезда должника по алиментам
Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, житель Чусового задолжал двум своим сыновьям около 250 тысяч рублей алиментов. Было возбуждено уголовное дело по ст. 157 «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». До этого родителя уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов и подвергали аресту. Проведя 10 суток в изоляции от общества, мужчина продолжил игнорировать свои родительские обязанности. Зная о возбужденном уголовном деле, неплательщик скрывался от судебных приставов. Он не жил по месту регистрации и не отвечал на телефонные звонки, поэтому его объявили в розыск.
С помощью правоохранительных органов приставам удалось узнать, что должник купил билеты и находится в поезде, который должен вскоре прибыть в Пермь. На перроне вокзала мужчину встречали сотрудники полиции. Оттуда его доставили в отдел судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району. Дознавателю ФССП алиментщик сообщил, что в период розыска был на севере на заработках. Должнику грозит лишение свободы на срок до одного года.
© «Вечерние Ведомости»
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