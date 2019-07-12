Пермяки смогут оформить и получить загранпаспорт нового образца через МФЦ

12:35 | 16.07.2019

С 17 июля центральный филиал МФЦ на Куйбышева, 9 в тестовом режиме начнет прием и выдачу документов, содержащих биометрические данные. Другие отделения на данный момент работают только с документами старого образца – с 5-летним сроком действия.



«Ранее загранпаспорта с электронными носителями информации выдавали непосредственно в отделениях по вопросам миграции ГУ МВД. Теперь же написать заявление на получение международного документа, сделать биометрическое фото и пройти дактилоскопию можно в одном из пермских многофункциональных центров. При этом прием заявителей будут вести не специалисты МФЦ, а сотрудники полиции», — рассказал руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов.



В рамках пилотного проекта обратиться за получением заграничного паспорта нового образца в МФЦ можно будет только два дня в неделю – в понедельник и в среду, с 10 до 12 часов, по предварительной записи.



Для получения услуги через многофункциональный центр необходимо предоставить квитанцию об оплате госпошлины, российский паспорт, копию трудовой книжки с указанием всех мест работы за последние 10 лет. При смене фамилии понадобится документ, подтверждающий данный факт (например, свидетельство о заключении брака). Мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет также потребуется военный билет.



Ждать готовый документ при обращении по месту регистрации придется всего 30 дней, по месту пребывания – 3 месяца. Причем идти за новым паспортом в отделение полиции не придется – его выдадут в том же МФЦ «Центральный-2».



Записаться на прием, а также уточнить перечень документов и реквизиты для оплаты госпошлины можно по телефону 8 800 555 05 53.