Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


12:31 | 16.07.2019

В Прикамье может появиться торговая онлайн-платформа для фермеров

В рамках рабочей поездки в Соликамский городской округ губернатор Пермского края Максим Решетников посетил фермерское хозяйство Александра Кемпфа в поселке Черное. На ферме разводят крупный рогатый скот мясных пород, а также производят молочную продукцию.
В 2014 году сельхозпредприятие получило грант в размере 7 млн рублей из краевого бюджета в рамках программы «Развитие семейных животноводческих ферм». На эти средства был построен комплекс по забою скота, приобретено оборудование для фермы и для убойного комплекса. За прошлый год предприятие реализовало 12 тонн телятины, а также 148 центнеров молока.

Во время визита на сельхозпредприятие губернатор Максим Решетников пообщался с работниками фермы, а также попробовал молоко и творог, которые производят в хозяйстве. Владелец фермы Александр Кемпф рассказал, что у них есть проблемы со сбытом мяса. «С молоком у нас все хорошо, мы его продаем в Соликамске на рынке, сразу раскупают. Но с мясом есть проблемы. Мы производим органическое мясо, кормим бычков зерном, которое выращиваем сами без использования химикатов. Соответственно, цена у него выше среднерыночной. А выйти на продажу в сетевые магазины не так уж просто, довольно дорого», — пояснил фермер.

По итогам осмотра сельхозпредприятия Максим Решетников поручил краевому министерству промышленности, предпринимательства и торговли совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия помочь небольшим фермерским хозяйствам выходить на рынок в рамках мер поддержки малого и среднего предпринимательства. «Нужно больше в Перми открытых, доступных мест и мероприятий – ярмарок, фестивалей, - где маленькие фермерские хозяйства смогут реализовывать свою продукцию раз в месяц, раз в квартал. И у жителей города будет возможность покупать качественные домашние продукты. Например, в Перми у нас есть трамвайное депо и хлебозавод, их можно попробовать использовать в качестве экспериментальных площадок», — отметил он.

Кроме того, губернатор поручил министру сельского хозяйства Оксане Бредневой проработать вопрос создания в крае торговой онлайн-платформы для фермерских хозяйств. «Должна быть какая-то единая платформа для таких предприятий, чтобы они могли там реализовывать свою продукцию. Понятное дело, что тяжело заниматься и производством продукции, и маркетингом», — подчеркнул губернатор.

Отметим, в Пермском крае в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» активно оказывается поддержка малому и среднему бизнесу. На достижение целей нацпроекта в Пермском крае предусмотрено 487 млн рублей из федерального бюджета и 62 млн из краевого. Кроме того, в Прикамье с 1 января работает единый центр поддержки МСП «Мой бизнес», куда могут обратиться начинающие и не только предприниматели и узнать обо всех государственных мерах поддержки.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:20 | 16.07.2019
На улицах Перми появится семь новых светофоров

14:17 | 16.07.2019
Все корпусы Уральского Федерального университета эвакуируют

14:15 | 16.07.2019
До конца 2019 года для жителей Кизеловского городского округа откроют новый кинозал

13:25 | 16.07.2019
Женщина и ребенок попали в ДТП во время поездки на такси на Эльмаше

13:08 | 16.07.2019
На затопленном карьере в Дегтярске ищут тело пропавшего подростка

13:03 | 16.07.2019
Челябинские родители могут получить льготную ипотеку

12:59 | 16.07.2019
В Перми сняли с поезда должника по алиментам

12:42 | 16.07.2019
Из-за неисправности кабельной линии Юго-Западный район Екатеринбурга лишился света

12:35 | 16.07.2019
Пермяки смогут оформить и получить загранпаспорт нового образца через МФЦ

12:31 | 16.07.2019
В Прикамье может появиться торговая онлайн-платформа для фермеров

12:25 | 16.07.2019
Торговые представители России в других странах высоко оценили экспортный потенциал Прикамья

12:20 | 16.07.2019
В поселке Северный-Коспашский Прикамья повысят эффективность работы котельной

12:10 | 16.07.2019
Автобусное сообщение до села Кадниково будет усилено на время областного Сабантуя

11:56 | 16.07.2019
В Курганской области растет число заразившихся клещевым энцефалитом и боррелиозом

11:53 | 16.07.2019
Этим летом клещи напали уже на 30 тысяч жителей Свердловской области

11:46 | 16.07.2019
Курганская акробатка стала двукратной чемпионкой II Европейских игр

11:33 | 16.07.2019
Последний кандидат на пост губернатора Курганской области подал документы для регистрации

11:27 | 16.07.2019
В Екатеринбурге уберут арт-объект со словом «Смерть»

10:46 | 16.07.2019
Порванные провода, сломанные машины: вечером в Екатеринбурге все крушил штормовой ветер

10:34 | 16.07.2019
Садоводы Екатеринбурга могут остаться без земли из-за действий мэрии

10:17 | 16.07.2019
В Нижнем Тагиле украинские родители не могут поделить дочь после развода

09:55 | 16.07.2019
На Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге чуть не утонул подросток

09:34 | 16.07.2019
Новый директор ДИВСа появился в Екатеринбурге

15.07.2019

20:33 | 15.07.2019
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено на 16 июля

20:04 | 15.07.2019
В ДТП с участием Chevrolet Lacetti в Свердловской области пострадали 4 человека

19:56 | 15.07.2019
В пермских автобусах появится система информирования пассажиров о ДТП и пробках

19:45 | 15.07.2019
В 2020 году пермяки будут отдыхать 118 дней

19:39 | 15.07.2019
В Перми начали проверять готовность образовательных учреждений к новому учебному году

19:34 | 15.07.2019
В Екатеринбурге задержали мужчину, организовавшего в частном доме нарколабораторию

19:19 | 15.07.2019
40 южноуральских новостроек возведут с применением эскроу-счетов

19:18 | 15.07.2019
В Североуральске свердловчанин сбил ребенка на пешеходном переходе

18:53 | 15.07.2019
За выходные в Свердловской области полиция задержала почти полторы сотни нетрезвых водителей

18:48 | 15.07.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на «Театральный кастинг»

18:36 | 15.07.2019
По маршруту Крестного хода в ночь на 17 июля будет ограничено движение автотранспорта

18:10 | 15.07.2019
В Екатеринбурге закрыли движение по улице Шевченко

17:26 | 15.07.2019
Ребенок пострадал в конфликте на базе отдыха в Березовском





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 