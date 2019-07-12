В Прикамье может появиться торговая онлайн-платформа для фермеров

12:31 | 16.07.2019

В рамках рабочей поездки в Соликамский городской округ губернатор Пермского края Максим Решетников посетил фермерское хозяйство Александра Кемпфа в поселке Черное. На ферме разводят крупный рогатый скот мясных пород, а также производят молочную продукцию.

В 2014 году сельхозпредприятие получило грант в размере 7 млн рублей из краевого бюджета в рамках программы «Развитие семейных животноводческих ферм». На эти средства был построен комплекс по забою скота, приобретено оборудование для фермы и для убойного комплекса. За прошлый год предприятие реализовало 12 тонн телятины, а также 148 центнеров молока.



Во время визита на сельхозпредприятие губернатор Максим Решетников пообщался с работниками фермы, а также попробовал молоко и творог, которые производят в хозяйстве. Владелец фермы Александр Кемпф рассказал, что у них есть проблемы со сбытом мяса. «С молоком у нас все хорошо, мы его продаем в Соликамске на рынке, сразу раскупают. Но с мясом есть проблемы. Мы производим органическое мясо, кормим бычков зерном, которое выращиваем сами без использования химикатов. Соответственно, цена у него выше среднерыночной. А выйти на продажу в сетевые магазины не так уж просто, довольно дорого», — пояснил фермер.



По итогам осмотра сельхозпредприятия Максим Решетников поручил краевому министерству промышленности, предпринимательства и торговли совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия помочь небольшим фермерским хозяйствам выходить на рынок в рамках мер поддержки малого и среднего предпринимательства. «Нужно больше в Перми открытых, доступных мест и мероприятий – ярмарок, фестивалей, - где маленькие фермерские хозяйства смогут реализовывать свою продукцию раз в месяц, раз в квартал. И у жителей города будет возможность покупать качественные домашние продукты. Например, в Перми у нас есть трамвайное депо и хлебозавод, их можно попробовать использовать в качестве экспериментальных площадок», — отметил он.



Кроме того, губернатор поручил министру сельского хозяйства Оксане Бредневой проработать вопрос создания в крае торговой онлайн-платформы для фермерских хозяйств. «Должна быть какая-то единая платформа для таких предприятий, чтобы они могли там реализовывать свою продукцию. Понятное дело, что тяжело заниматься и производством продукции, и маркетингом», — подчеркнул губернатор.



Отметим, в Пермском крае в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» активно оказывается поддержка малому и среднему бизнесу. На достижение целей нацпроекта в Пермском крае предусмотрено 487 млн рублей из федерального бюджета и 62 млн из краевого. Кроме того, в Прикамье с 1 января работает единый центр поддержки МСП «Мой бизнес», куда могут обратиться начинающие и не только предприниматели и узнать обо всех государственных мерах поддержки.