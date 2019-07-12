В пермских автобусах появится система информирования пассажиров о ДТП и пробках

19:56 | 15.07.2019

В столице Пермского края продолжается работа по внедрению в 2020 году новой транспортной модели. В частности, сейчас ведется разработка централизованной системы информирования пассажиров, сообщает пресс-служба администрации города Перми.



Комплекс оборудования состоит из мониторов и управляющей подсистемы. С помощью последней на мониторах, которые установят в общественном транспорте, будет транслироваться различная информация: контент для пассажиров, пропаганда соблюдения правил дорожного движения, маршрутные указатели и т.д.



По данным городского департамента дорог и транспорта, возможности программного обеспечения позволят выставлять и оперативно обновлять все необходимые сведения о ситуации на дорогах, изменении маршрутов следования общественного транспорта, перекрытиях и вариантах объезда. Особенностью данной системы является предоставление прав доступа к трансляции службам экстренного реагирования – МЧС, МВД и ЕДДС, что, безусловно, позволит ускорить и оптимизировать действия по реагированию, повысит качество информирования населения о правилах поведения и способах защиты в условиях возможных чрезвычайных ситуаций.



В настоящее время рассматривается возможность тестирования оборудования на нескольких единицах подвижного состава МУП «Пермгорэлектротранс». Аналогичные медиасистемы уже работают в других городах нашей страны и ближнего зарубежья.



Напомним, в Перми идет подготовка к внедрению новой транспортной модели в 2020 году. В новых контрактах, которые будут заключаться с перевозчиками, предусмотрены требования в части дополнительного оборудования в салонах транспортных средств.