В 2020 году пермяки будут отдыхать 118 дней

19:45 | 15.07.2019

Россиян, в том числе и жителей Пермского края, в 2020 году ждет 118 выходных дней, включая 26 дополнительных в связи с переносом праздников. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте Правительства РФ (http://government.ru/news/37359/).



Таким образом, новогодние праздники в будущем году продлятся с 1 по 8 января. Выходные 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на 4 и 5 мая. В честь Дня защитника Отечества россияне отдохнут с 22 по 24 февраля, в честь Международного женского дня отдых продлится с 7 по 9 марта. Самым насыщенным выходными днями традиционно окажется май: в честь Дня весны и труда россияне отдохнут с 1 по 5 мая, затем с 9 по 11 мая отметят День Победы.



В июне в стране отмечается День России, так что появится еще три праздничных выходных, с 12 по 14 июня. Один праздничный день ожидает россиян в ноябре – 4-го числа в честь Дня народного единства.



Отметим, по Трудовому кодексу нерабочие праздничные дни в РФ – с 1 по 6, 7 и 8 января, а также 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября. Если какой-то из этих дней выпадает на субботу и воскресенье, то выходной день переносится на будни.