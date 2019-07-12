В Перми начали проверять готовность образовательных учреждений к новому учебному году

19:39 | 15.07.2019

Всего будет проверено 273 образовательных учреждения, что в совокупности составляет 487 зданий: 259 зданий детских садов, 157 – школ и 71 объект учреждений дополнительного образования.



Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, 15 июля в городе стартовала приемочная кампания, в рамках которой оценивается готовность школ, детских садов и учреждений дополнительного образования к новому учебному году. Оценку состояния учебных заведений осуществляют районные межведомственные комиссии, в состав которых входят специалисты МЧС и МВД России, представители Росгвардии, федеральной службы безопасности, а также городского департамента образования.



В течение первого дня были проверены 16 учебных заведений, среди которых учреждение дополнительного образования «Пилигрим», а также 8 школ и 7 детских садов. Приемочная кампания будет проходить в ежедневном режиме вплоть до 9 августа.



В ходе приемки проверяется состояние систем пожарной и антитеррористической безопасности, состояние систем канализации, водоснабжения, отопления, электроснабжения, оснащение мебелью, соответствующей возрастным особенностям учеников, а также доступность зданий образовательных учреждений для маломобильных людей.



- Сотрудники проверяют оснащенность пищеблоков технологическим оборудованием, учебных классов – мебелью, также проверяются все системы безопасности, в том числе пожарная – системы оповещения, дымоудаления, пути эвакуации, - отметила Ирина Соболева, начальник отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса городского департамента образования.



Отметим, что в течение лета в образовательных учреждениях проводятся текущие ремонты. Городские власти уделяют особое внимание укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. В первую очередь – это строительство школ, которые должны соответствовать современным требованиям. Начиная с 2015 года, был построен новый корпус Дягилевской гимназии, в 2016 году – введена в строй школа «Мастерград» в микрорайоне Пролетарский. В 2017 году после большого капитального ремонта открылись сразу два учреждения – школа №112 «Город дорог» в Мотовилихинском районе и школа №14 в Кировском районе. В 2018 году открылось сразу два новых корпуса-тысячника школы №42 в Свердловском районе и №59 в Дзержинском районе.



К новому учебному году планируется завершить капремонт корпуса школы №30 в микрорайоне Вышка-2, начнется капитальный ремонт школы №127. Кроме того, в планах на ближайшую трехлетку строительство и реконструкция еще четырех зданий школ.