«Горьковка» приглашает пермяков на «Театральный кастинг»

18:48 | 15.07.2019

15 июля открылась четвертая неделя работы Летнего читального зала пермской библиотеки им. Горького. Напомним, в этом сезоне темой его стал Год театра в России.



15 и 16 июля отдел литературы на языках народов мира демонстрирует выставку книг на английском, немецком и французском. Издания посвящены Большому театру, Большому драматическому театру, театру им. Вахтангова, детскому музыкальному театру Натальи Сац, русской балетной школе. Экспозиция включает книги о К. Станиславском, Г. Товстоногове, Е. Вахтангове. Дети могут рассмотреть иллюстрированные книги на иностранных языках, принять участие в викторине «Сказки братьев Гримм».



17 и 18 июля гостям Летнего читального зала предложат принять участие в «Театральном кастинге» и почувствовать себя актером, художником или композитором.



Первое задание - пробы на актерскую роль: на выбор предлагаются оперные либретто Н. А. Римского-Корсакова «Садко» или «Сказка о царе Салтане», нужно прочитать или пропеть отрывок из оперы. Второе - «Художник театра»: нарисовать эскизы декораций, костюмов и т. д. к вымышленному спектаклю «Человек-лето». Третье задание - «Я – композитор»: с помощью предложенных материалов (бумага, ручки, карандаши, пакеты, скрепки) сочинить музыку к вымышленному спектаклю «Человек-лето». К участию приглашаются все желающие, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Удачно выполнившие задание получат призы.



Напомним, Летний читальный зал работает с понедельника по четверг, с 12:00 до 17:00, на площади перед краевой библиотекой им. Горького, в непогоду он перемещается в холл 1 этажа.