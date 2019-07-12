Пермским туристам напоминают о необходимости информировать о маршруте краевую службу спасения

02:25 | 14.07.2019

Для обеспечения безопасности и оказания в случае необходимости своевременной помощи на территории нашей страны МЧС рекомендует туристическим группам и отдельным туристам информировать краевую службу спасения о своем маршруте.



Представители туристических групп должны информировать Главное управление МЧС России по Пермскому краю о начале маршрута передвижения не позднее, чем за десять рабочих дней до начала путешествия, похода, экскурсии, туристского слета, соревнования и иного мероприятия, связанного с активными видами туризма. Сделать это можно одним из пяти способов.



Так, можно заполнить онлайн-заявку на официальном сайте Главного управления; направить бланк регистрации по адресу электронной почты ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Пермскому краю» – cukspk@mail.ru, с темой «Заявка на регистрацию туристской группы». Также уведомление можно подать посредством заказного почтового отправления, по телефону в оперативно-дежурную смену ЦУКС – 258-40-01 (доб. 486 или 487) или при личном обращении в Главное управление. Подробнее о процедуре уведомления можно прочитать на сайте Главного управления МЧС России по Пермскому краю (http://59.mchs.gov.ru/) в разделе «Полезная информация / регистрация туристских групп», там же можно найти бланк регистрации.



Снятие с учета после возвращения туристской группы осуществляется в Пермской краевой службе спасения по телефону 267-82-59 (круглосуточно).