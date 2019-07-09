В пермском Дворце культуры им. Калинина завершается ремонт зрительного зала

18:55 | 12.07.2019

Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, у творческих коллективов появятся дополнительные возможности для воплощения своих идей благодаря современному световому и звуковому оборудованию.



В рамках объезда Свердловского района глава Перми Дмитрий Самойлов посетил Дворец культуры им. Калинина, где завершается капитальный ремонт. Здесь уже выполнен ремонт инженерных сетей, стен, потолка. В зрительном зале установлены новые кресла.



В настоящее время продолжается монтаж светового и звукового оборудования, осуществляется выравнивание планшета сцены и производятся пуско-наладочные работы. Ремонт ведется с учетом доступа в здание и в зрительный зал маломобильных людей и должен завершиться к сентябрю.



В последующем планируется активное развитие во Дворце творческих коллективов разного направления и возрастной категории. При проведении реконструкции Дворца молодежи Дворец культуры им. Калинина станет репетиционной и концертной площадкой для части коллективов.