Пермь: новости дня
18:51 | 12.07.2019
Консультации по обращению с ТКО можно будет получить в 11 офисах «КРЦ-Прикамье»
В расчетный центр можно обратиться и в случае, если до сих пор не пришла квитанция за вывоз ТКО. Все ситуации, связанные с отсутствием квитанций, рассматриваются в индивидуальном порядке, позволяющем безошибочно определить причину произошедшего.
Офисы «КРЦ-Прикамье» открыты в 11 территориях края. Это города Пермь (ул. Сибирская, 71; ул. Карбышева, 47а; ул. Ушакова, 32; ул. Мира, 11), Чайковский (ул. Шлюзная, 1а; ул. Ленина, 61б), Губаха (ул. Дегтярева, 9, и ул. Октябрьская, 9б), Краснокамск (ул. Геофизиков, 4), Березники (ул. Юбилейная, 17), Лысьва (ул. Победы, 34), Чусовой (ул. Чайковского, 17б), Добрянка (ул. Герцена, 33/1), Оса (ул. Мира, 4), пос. Лямино (ул. Космонавтов, 1), пос. Углеуральский (ул. 2-я Коммунистическая, 105), пгт Всеволодо-Вильва (ул. Розы Люксембург, 21).
Также с вопросами по начислениям и оплате можно обращаться непосредственно к региональному оператору «Теплоэнерго» на горячую линию (342) 236-90-55 и по электронной почте info@te.permkrai.ru либо в «КРЦ-Прикамье» по телефону (342) 258-44-84. Заявления на изменение данных можно направлять в краевой расчетный центр посредством обычного письма через Почту России (614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 67) или на электронный адрес: tko-info@krc-prikam.ru.
Напомним, уже с 1 июня заявления принимаются во всех филиалах МФЦ Пермского края. В настоящее время на территории региона действует 53 филиала и более 200 территориально обособленных структурных подразделений «Мои документы» с общим количеством окон 752. Адреса многофункциональных центров «Мои документы» можно посмотреть на сайте mfc-perm.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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