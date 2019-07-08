В следующем году в Чусовом начнется строительство новой санно-бобслейной трассы

14:21 | 12.07.2019

В ходе рабочей поездки в Чусовской муниципальный район губернатор Пермского края Максим Решетников посетил спортивную школу олимпийского резерва «Огонек». Там ему представили проект новой санно-бобслейной трассы с искусственным замораживанием льда. Приступить к строительству трассы планируется уже в 2020 году, кататься по ней спортсмены смогут в 2023-м.



Нынешняя трасса, на которой занимаются прикамские саночники, была построена в 1974 году. Сейчас для того, чтобы спортсмены могли ею пользоваться, в межсезонье приходится проводить большой объем работ по замене деревянного покрытия и выравниванию виражей. В связи с этим и было принято решение строить современную санно-бобслейную трассу с бетонным покрытием.



Как рассказал и.о. директора КГАУ «СШОР «Огонек» Дмитрий Шадрин, новый спортивный объект спроектирован по подобию сочинской санно-бобслейной трассы, построенной к зимней Олимпиаде 2014 года. Он отметил, что благодаря более раннему наступлению зимы в Пермском крае содержание трассы в Чусовом будет обходиться дешевле, чем содержание такого же объекта в Сочи. «Мы сможем пользоваться новой трассой с октября по март, она позволит повысить качество тренировочного процесса. Кроме того, на новой трассе можно будет проводить всероссийские и международные соревнования, включая этапы Кубка мира, чемпионата мира как по саням, бобслею, так и по скелетону», – отметил Дмитрий Шадрин.



Во время презентации главный тренер сборной России по санному спорту, призер Олимпийских игр Альберт Демченко рассказал о том, как строительство новой трассы даст возможность привлечь в Чусовой туристов. В частности, он отметил, что рядом с трассой планируется установить рампы для катания на тобогганах (бесполозные сани) и прыжков на скибайках, а когда появится соответствующая инфраструктура, трасса станет центром притяжения для туристов-горнолыжников курорта «Такман» и Губахи.



Всего в рамках реализации проекта на базе спортивной школы «Огонек» будет построено десять новых объектов: сама трасса, стартовые зоны, финишные дома, контрольно-пропускные пункты и сооружения для холодоснабжения. Новая трасса полностью повторит рельеф действующей, ее длина составит более 1,6 тыс. м.



По итогам осмотра губернатор Пермского края обратил внимание министерства физической культуры и спорта на то, что новый спортобъект должен быть рассчитан на круглогодичное использование. «Изучите опыт западных коллег. Нужно сделать так, чтобы трасса эксплуатировалась и зимой, и летом, – отметил Максим Решетников. – Кроме того, необходимо в будущем предусмотреть строительство инфраструктуры, спортивно-гостиничного комплекса, чтобы приезжающие на соревнования туристы могли где-то остановиться».



Напомним, в июне депутаты Законодательного собрания включили проект строительства новой санно-бобслейной трассы в Чусовом в перечень объектов капитального строительства. На его реализацию планируется направить более 2,6 млрд рублей.



Санно-бобслейная трасса в Чусовом является единственной трассой в Пермском крае, на которой тренируются спортсмены-саночники. Отсюда вышли заслуженные мастера спорта, серебряные призеры зимних Олимпийских игр 2014 года Альберт Демченко и Татьяна Иванова, 7 заслуженных мастеров спорта и 56 мастеров спорта. Сейчас на территории Пермского края подготовку проходят 115 спортсменов-саночников, 9 из них, в том числе один из лидеров санного спорта в России Татьяна Иванова, входят в состав сборной России по санному спорту.