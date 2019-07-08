Пермь: новости дня
19:13 | 11.07.2019
Опубликованы извещения об аукционах на право размещения НТО в Ленинском и Кировском районах Перми
Электронные аукционы состоятся 12 августа. В торгах могут принять участие индивидуальные предприниматели и юридические лица. Начальная цена аукционов по некоторым объектам составляет 3167 рублей. Величина повышения начальной цены аукциона («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены. Срок размещения НТО – 60 месяцев.
Напомним, в июне городские власти опубликовали график проведения торгов. Одна из основных целей опубликования графика – сделать процедуру проведения аукционов максимально прозрачной. Такую задачу ставит глава Перми Дмитрий Самойлов. Таким образом, предприниматели могут планировать свою работу: заранее определиться с местами, на которых хотели бы разместить НТО, а затем принять участие в торгах. В рамках достигнутых договоренностей с предпринимателями в типовой договор на право размещения НТО вносятся изменения. Таким образом, срок на установку НТО по итогам торгов увеличится до трех месяцев, чтобы предприниматели имели возможность изготовить объект по новой типовой форме. Также уменьшается штраф за нарушение отдельных пунктов условий договора с 50% годовой платы до 25%. Кроме того, предусматривается возможность внесения платы за первый год размещения нестационарного торгового объекта в течение года с даты заключения договора. По мнению городских властей, такое решение окажет поддержку предпринимателям и будет способствовать развитию нестационарной торговли.
© «Вечерние Ведомости»
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