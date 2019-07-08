В Прикамье пройдет фестиваль молодежных и любительских театров «Театральная пестрядь»

19:11 | 11.07.2019

В поселке Ильинский 13 и 14 июля в четвертый раз состоится фестиваль «Театральная пестрядь». В нем примут участие любительские и молодежные театральные коллективы из городов Пермского края и России.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал значимость фестивального движения в территориях края, которые, благодаря этому, «становятся точками притяжения для туристов».



По словам организаторов, поселок идеально подходит для проведения фестиваля, поскольку именно здесь, в Ильинском, появился один из первых театров Пермского края: «В XIX – начале XX века актеры Ильинского театра выезжали на гастроли в Пермь, имели богатый репертуар, отдельное здание с оркестром, партером и креслами. На базе театра существовал струнный музыкальный квартет и ставились оперы».



В современном Ильинском свои постановки представят коллективы Очерского народного театра, народного театра «Дар» (г. Оса, Пермский край), театра «Лестница» (г. Бердск, Новосибирская область), Саракташского народного театра (пос. Саракташ, Оренбургская область), театральной студии «Эксперимент» (г. Нытва, Пермский край), любительского театра «Наш театр» (пос. Ильинский, Пермский край). Также среди гостей фестиваля Пермский театр ЧеловекА, студенты третьего курса актерского отделения Пермского государственного института культуры, хореографический коллектив OMERTO и Театр Сказки из Перми.



Подробную программу фестиваля можно найти на сайте министерства культуры Пермского края http://www.mk.permkrai.ru/press-centr/news/62249/.



Помимо основной программы, на фестивале состоятся мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и движению ведущих преподавателей кафедры режиссуры и мастерства актера Пермского государственного института культура. В событии примет участие председатель Пермского отделения Союза театральных деятелей России Анатолий Пичкалев.



Фестиваль проходит в рамках проекта «Пермский период. Новое время» при поддержке министерства культуры Пермского края. «Театральная пестрядь» – часть федерального проекта «Культура малой родины» и краевого проекта «59 фестивалей 59-го региона».



Поселок Ильинский был центром пермских владений рода Строгановых. Он находится в живописном месте, прямо на высоком берегу Камского водохранилища. В Ильинском сохранилось немало памятников архитектуры XIX века: дома князей Голицына и Серебренникова, историка-краеведа и этнографа Н.А. Рогова и даже старинная ткацкая фабрика. Спектакли «Театральной пестряди» будут проходить в старинных усадьбах поселка и на его живописном берегу.