72% жителей Прикамья на «прямых платежах» регулярно оплачивают услугу по вывозу ТКО

19:05 | 11.07.2019

Жители Пермского края, находящиеся на прямых расчетах за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), более осознанно подходят к оплате услуги, сообщает «Теплоэнерго». Так, по состоянию на начало июля собственники многоквартирных домов, которые выбрали прямые расчеты с регоператором ПКГУП «Теплоэнерго», оплатили 72,76% квитанций, сформированных за период с января по май. При этом статистика показывает, что за январь оплачены 92,55% «прямых» квитанций.



Всего по состоянию на начало июля между собственниками многоквартирных домов Пермского края и регоператором ПКГУП «Теплоэнерго», заключено порядка 400 тысяч договоров на прямые расчеты.



Стоит отметить, что УК и ТСЖ, самостоятельно занимающиеся сбором платежей за вывоз мусора, оплатили лишь 13,28% начислений, которые были выставлены за январь-май. По частным домовладениям собираемость составила 36%, юридическим лицам — 11,4%.



Напомним, что формированием и рассылкой квитанций за вывоз ТКО от имени регоператора с нового года занимается краевой расчетный центр ОАО «КРЦ-Прикамье». Как отмечают в ПК ГУП «Теплоэнерго», прямые платежи гарантируют незамедлительное перечисление денежных средств за оказанную услугу исполнителю, а также их целевое использование - оплату услуг возчикам и полигонам.



Региональный оператор продолжает работу по выявлению лиц, уклоняющихся от заключения договора на оплату услуги по вывозу ТКО. Решается вопрос о привлечении надзорных и контролирующих органов.



Отметим, что по любым вопросам начисления и оплаты квитанций за вывоз мусора необходимо обращаться непосредственно к региональному оператору «Теплоэнерго» на горячую линию 8 (342) 236-90-55, на электронную почту info@te.permkrai.ru либо в офисы ОАО «КРЦ-Прикамье».