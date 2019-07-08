В связи с пожаром из детского санатория в Усть-Качке эвакуировали 161 человека

18:13 | 11.07.2019

Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре в детском санатории «Орленок» поступило 11 июля в 13.39. В учреждении сработал программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг», который передает сигнал непосредственно на пульт пожарной части. Погибших и пострадавших нет.



До прибытия пожарных из здания санатория был эвакуирован 161 человек, из них 106 детей. Пожарно-спасательные подразделения обнаружили горение на первом этаже. Пожар был ликвидирован в 15.03.



Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.