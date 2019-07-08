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Пермь: новости дня


17:53 | 11.07.2019

На Пермский международный марафон уже зарегистрировалось 5 тысяч человек

В Перми идет подготовка к ставшему уже традиционным осеннему марафону, который пройдет 7 и 8 сентября.

Сегодня совместную пробежку по набережной Камы совершили глава Перми Дмитрий Самойлов и депутаты Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, Алексей Грибанов, Алексей Оборин и Михаил Бесфамильный. Также в тренировке принимали участие представители администрации города.

По мнению народных избранников, важно не только принимать на городском уровне решения по развитию спорта в Перми, но и своим примером пропагандировать ценности здорового образа жизни.

«Начать утро с физзарядки – это прекрасно, а с коллегами и друзьями это вдвойне приятно! Предлагаю пермякам активно присоединяться к марафону, потому что участие – это уже победа», – отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов считает, что важно подавать пример гражданам: вести здоровый образ жизни можно в любое время и в любом возрасте.

Депутат Михаил Бесфамильный: «Я достаточно давно уже бегаю, мне понравилось принимать участие в марафоне. Бег – это очень удобный и доступный вид спорта, который не требует особых затрат. Всем рекомендую!»

На сайте Пермского международного марафона открыта регистрация. Участников в этом году ждет много новинок: к привычным дистанциям – 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км добавляется дистанция 5 км, для самых маленьких участников (8 лет и младше) будет организован отдельный бесплатный забег на 1,5 км, а также забег лиги детских садов, заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на дистанцию 200 метров. Трасса марафона изменена в связи с ремонтом центральной улицы города – Комсомольского проспекта.

Чтобы новички могли качественно подготовиться к забегам на 3 км, 5 км или 10 км, с конца мая в Перми проводятся бесплатные тренировки – две беговые и одна тренировка по йоге в неделю.

В настоящее время на разные дистанции зарегистрировались более 5 тысяч человек из 148 городов пяти стран мира – России, Франции, Польши, Украины, Швеции.

© «Вечерние Ведомости»

 


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