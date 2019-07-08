Пермь: новости дня
17:53 | 11.07.2019
На Пермский международный марафон уже зарегистрировалось 5 тысяч человек
Сегодня совместную пробежку по набережной Камы совершили глава Перми Дмитрий Самойлов и депутаты Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, Алексей Грибанов, Алексей Оборин и Михаил Бесфамильный. Также в тренировке принимали участие представители администрации города.
По мнению народных избранников, важно не только принимать на городском уровне решения по развитию спорта в Перми, но и своим примером пропагандировать ценности здорового образа жизни.
«Начать утро с физзарядки – это прекрасно, а с коллегами и друзьями это вдвойне приятно! Предлагаю пермякам активно присоединяться к марафону, потому что участие – это уже победа», – отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.
Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов считает, что важно подавать пример гражданам: вести здоровый образ жизни можно в любое время и в любом возрасте.
Депутат Михаил Бесфамильный: «Я достаточно давно уже бегаю, мне понравилось принимать участие в марафоне. Бег – это очень удобный и доступный вид спорта, который не требует особых затрат. Всем рекомендую!»
На сайте Пермского международного марафона открыта регистрация. Участников в этом году ждет много новинок: к привычным дистанциям – 3 км, 10,5 км, 21,1 км и 42,195 км добавляется дистанция 5 км, для самых маленьких участников (8 лет и младше) будет организован отдельный бесплатный забег на 1,5 км, а также забег лиги детских садов, заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на дистанцию 200 метров. Трасса марафона изменена в связи с ремонтом центральной улицы города – Комсомольского проспекта.
Чтобы новички могли качественно подготовиться к забегам на 3 км, 5 км или 10 км, с конца мая в Перми проводятся бесплатные тренировки – две беговые и одна тренировка по йоге в неделю.
В настоящее время на разные дистанции зарегистрировались более 5 тысяч человек из 148 городов пяти стран мира – России, Франции, Польши, Украины, Швеции.
© «Вечерние Ведомости»
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