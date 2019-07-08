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Пермь: новости дня


15:55 | 10.07.2019

Пермский край претендует на 10 млрд рублей федеральной поддержки в развитии сельских территорий

Сегодня, 10 июля, в Прикамье проходит «Агрофест-2019». Открыл крупнейшее сельскохозяйственное мероприятие губернатор Пермского края Максим Решетников. На одной площадке свою продукцию представляют больше 100 сельхозпредприятий.

Во время общения с представителями отрасли глава региона подчеркнул, что сельское хозяйство – точка роста для Пермского края. «Сельское хозяйство входит в пятерку самых востребованных отраслей региона: здесь большие возможности. В отрасли создаются дополнительные мощности по переработке молока, соответственно, образуется дефицит производства сырья – надо строить новые фермы, появляется потребность в земле. И у нас она есть – мне доложили, что муниципалитеты вернули невостребованные доли земельных участков общей площадью 400 гектаров. Параллельно мы ведем переговоры по привлечению крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, при этом при распределении земельных участков приоритет все равно будет отдаваться местным производителям и фермерам», – обозначил позицию краевых властей губернатор.

В этом году в сельском хозяйстве планируется реализовать 45 инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 2,4 млрд рублей, а до 2021 года – еще 129 инвестпроектов на общую сумму 6,8 млрд рублей. Ожидается, что в результате не только вырастут объемы производства сельхозпродукции (планируется на 32,5 тыс. тонн увеличить производство молока и на 20 млн штук – производство куриного яйца), но и появится 4,5 тыс. рабочих мест на селе.

Важная составляющая развития отрасли – это комфортные условия жизни людей. На комплексное развитие сельских территорий России в 2020-2025 годы президент Владимир Путин утвердил направление 1 трлн рублей из федерального бюджета. Как пояснил Максим Решетников, Пермский край направил в федеральный Минсельхоз заявки на общую сумму около 10 млрд рублей. «Эти заявки – только первый этап, будет еще второй – в сентябре. Постараемся отправить максимальное количество заявок, чтобы увеличить шансы на получение федеральной поддержки. При этом наша принципиальная позиция: все, что мы получим, станет дополнением к тем средствам, которые уже предусмотрены в региональном бюджете», – добавил губернатор.

Большая часть вопросов представителей отрасли, которые были адресованы губернатору, касалась мер поддержки сельскохозяйственных предприятий и развитию инфраструктуры. В частности, представителей скотоводческих ферм интересовал процесс субсидирования отрасли. Сейчас компании получают поддержку ниже уровня 2014 года. Также производители сельхозпродукции озвучили потребность в четком графике индексации субсидий. По итогам обсуждения этих вопросов губернатор поручил министерству промышленности, предпринимательства и торговли учесть потребности отрасли при формировании бюджета на 2020 год.

Отметим, краевые власти ведут системную работу по субсидированию и поддержке сельского хозяйства. В 2019 году на 8% увеличили господдержку на «погектаровку», это 593 млн руб. На 5% увеличена поддержка на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, в сумме это 616 млн руб. На 14% – увеличена поддержка инвестпроектов, это 718 млн руб., впервые ввели господдержку на вовлечение земель в сельхозоборот – 81 млн руб.

© «Вечерние Ведомости»

 


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