Пермь: новости дня
15:38 | 10.07.2019
В августе в Чусовом начнут возводить фундаменты высокотехнологичного тепличного комплекса
Главе региона представили проект первого в Прикамье крупного и технологичного аграрного комплекса. Генеральный директор ТК «Пермский» Дмитрий Шашикашвили пояснил, что уже к августу планируется завершить выравнивание центральной части площадки и приступить к монтажу фундамента под основные и вспомогательные сервисные объекты тепличного комплекса: сервисный блок, энергоцентр и рассадное отделение, в которых в том числе разместятся сервисный и административный центры, зона для разгрузки и хранения овощей, а также собственная генерация электрических мощностей, необходимая для до света выращиваемой продукции. «Планируем завершить работы на указанных объектах, а также на первом тепличном блоке в третьем квартале 2020 года. Второй тепличный блок мы планируем ввести в четвертом квартале. В 2021 году по планам выход на проектную мощность – производить более 20 тыс. тонн овощной продукции», – рассказал топ-менеджер.
На производстве будет создано порядка 400 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект – более 7 млрд рублей. Краевые власти оказывают поддержку в части организации внешних инженерных сетей и подъездных путей. Дмитрий Шашикашвили отметил, что «дорожная карта» проекта, в которой отражены все участники, находится в стадии согласования с краевым минэкономразвития. Глава Прикамья Максим Решетников поручил министру экономического развития ускорить процесс согласования и подписания стратегического документа.
Также в процессе проектирование дороги, ведущей к тепличному комплексу. Как отметил министр транспорта Пермского края Николай Уханов, рассматриваются варианты удобного и безопасного заезда и выезда большегрузов с комплекса на трассу.
Отметим, в тепличных блоках общей площадью 24,5 га будет круглогодично выращиваться экологически чистая овощная продукция защищённого грунта.
Реализация проекта позволит обеспечить население Пермского края и соседних субъектов Российской Федерации овощами в полном объеме.
Тепличный комплекс, к строительству которого инвестор приступает на территории Пермского края, крупнейший среди возводимых УК «АГРО МЕНЕДЖМЕНТ» в настоящее время (к вводу в эксплуатацию готовятся еще тепличные комплексы в Республике Коми – 11,8 га и Республике Чувашия – 23,6 га). К возведению объекта также будут привлечены местные подрядные организации.
Напомним, в мае в рамках Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата проекту ООО «ТК «Пермский» по строительству тепличного комплекса в Чусовом был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.
© «Вечерние Ведомости»
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