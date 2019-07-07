В Перми на торгах реализовано больше половины земельных участков под ИЖС

20:19 | 9.07.2019

В департаменте земельных отношений администрации Перми подвели предварительные итоги открытых аукционов за право аренды земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).



Как сообщили в департаменте земельных отношений, в июне 2019 года состоялось пять открытых аукционов, на которых граждане могли арендовать участки для строительства собственного жилья. Всего на торги был выставлен 21 земельный участок в разных районах города. По итогам аукционов реализовано 13 земельных участков, или 61% от общего числа территорий, выставленных на торги. Средний процент прироста цены составил 107%. Окончательный вывод о востребованности жителями выставляемых на аукционы площадок можно будет сделать только в конце года. В августе 2019 года состоится еще одна серия торгов, на которые будут выставлены не реализованные в июне земельные участки, а также новые площадки для строительства частного жилья.



Напомним, в этом году департамент земельных отношений впервые изменил подход к проведению торгов, сделав ставку на единовременное и массовое выставление земельных участков. Это позволило существенно расширить выбор участков для потенциальных правообладателей, а также привлечь новых реальных участников аукционов, готовых строить собственное жилье, а не перепродавать полученную землю втридорога.



- Мы уже несколько лет ведем борьбу с так называемыми «перекупами» - людьми, которые приобретают право аренды земли на аукционах, чтобы потом продать дороже. Их действия приводят к тому, что в торгах перестают участвовать обычные люди, которые просто не могут предложить цену выше. В итоге реализованные на торгах участки годами пустуют. Сделав акцент на массовость выставленных участков, мы рассчитываем привлечь реальных землепользователей. У «перекупов» просто не хватит финансовых ресурсов для одномоментной аренды такого количества площадок с целью последующей перепродажи, - прокомментировала Ольга Немирова, заместитель главы администрации Перми.



Подробная информация об условиях проведения аукционов и земельных участках размещена на государственной электронной торговой площадке (https://torgi.gov.ru/index.html) и сайте администрации Перми (http://www.gorodperm.ru/actions/property/mun_imu/tradearea/2019/08/08/).