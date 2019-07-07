В Перми пройдет чемпионат по легкой атлетике для людей с ограниченными возможностями здоровья

18:57 | 9.07.2019

Чемпионат, посвященный всероссийскому дню физкультурника, состоится 11 августа в 11:00 на стадионе «Динамо» (улица Краснова, 1).



Как сообщили в комитете по физкультуре и спорту администрации Перми, ожидается участие более 250 спортсменов-инвалидов от 18 до 65 лет, которые будут соревноваться в своих медицинских группах в беге на 100, 400, 800 метров, гонках на колясках, прыжках в длину, прыжках с места, толкании ядра и легкоатлетической эстафете. Соревнования носят личный и командный характер.



Организаторами соревнований предусмотрено награждение победителей ценными призами по спортивным номинациям.



Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Пермская городская федерация физической культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации Перми.