Творческий коллектив «Оркестр Картонии» впервые выступит на Урале в рамках фестиваля «Seasons в Хохловке»

18:46 | 9.07.2019

27 июля международный творческий коллектив «Официальный Оркестр Картонии» выступит в Прикамье с программой, специально созданной для фестиваля «Seasons в Хохловке».



В течение дня Оркестр Картонии даст несколько открытых часовых репетиций – в 12:00, 14:00 и 18:00. В них смогут принять участие все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки, – проект доказывает, что любой вид искусства может быть доступен абсолютно каждому. Само же выступление-перформанс оркестрантов с огромными музыкальными инструментами зрители увидят в 19:00.



«Мы дружим c фестивалями Seasons много лет и, надеюсь, будем дружить всегда. Впервые в истории мы встретимся за пределами Москвы, да еще в таком красивом месте. Оркестр готовит специальную программу!» – рассказал основатель и Тиран Картонии Сергей Корсаков.



Кроме того, в рамках фестивального проекта More Amore «Картония» затронет не только музыкальную, но и морскую тему и проведет игру «Как стать уловом и не попасться» и аукцион. Оба мероприятия начнутся на площадке Хохловки в 16:00.



Во второй фестивальный день, 28 июля, в 14:00 Сергей Корсаков и Алексей Кокорин (министр культуры Картонии) в рамках программы творческого лектория проведут мастерскую «Театр из людей».



Напомним, фестиваль «Seasons в Хохловке» проводится при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время».



Ранее сообщалось, что за два дня фестиваля в Хохловке выступит 10 музыкантов.



Официальный Оркестр Картонии – интерактивный перформанс, где каждый участник выступает одновременно в роли артиста и зрителя. Он объединяет несколько видов творчества: музыку, дизайн, перформанс, конструирование. Первое выступление Официального Оркестра Картонии состоялось в Ковентри (Великобритания) в 2017 году. Этим летом Оркестр Картонии выступает на фестивалях Timber Festival (Великобритания) и Znaki (Новосибирск), а также открывает сезон в Гатчине (Санкт-Петербург).