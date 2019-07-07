Соликамские врачи за первую неделю работы новой детской поликлиники приняли почти 1400 малышей

16:22 | 9.07.2019

В понедельник, 8 июля, во время рабочей поездки в Соликамский городской округ губернатор Пермского края Максим Решетников посетил городскую детскую больницу, где начал принимать маленьких пациентов новый корпус детской поликлиники. За первую неделю на приеме побывало почти 1400 ребятишек. Почти 900 из них приняли врачи-педиатры, 365 – узкие специалисты; самыми часто посещаемыми стали ЛОР и невролог – они осмотрели 95 и 87 малышей соответственно. Кабинет доврачебного приема посетило 90 маленьких пациентов, за неотложной помощью обратилось 26.



Губернатор осмотрел зону регистратуры, кабинет неотложной помощи и рентгенкабинет, а также кабинеты ЭКГ, УЗИ, хирурга и педиатра и по итогам осмотра поручил подрядчику учесть, а краевому Управлению капитального строительства проконтролировать исправление недоделок. В частности, глава региона обратил внимание на качество сварных швов на линолеуме (по словам Максима Решетникова, «важно, чтобы они были надежными и чтобы детки не запинались»), а также предложил рассмотреть варианты отделки всех углов износостойким покрытием.



Директор подрядной организации ООО «Камастрой» Дмитрий Кичигин заверил, что недочеты будут устранены в течение месяца за счет подрядчика. Главному врачу медучреждения было поручено держать вопрос на контроле.



По словам главного врача больницы Николая Левко, сейчас еще идет донастройка оборудования и работы учреждения в целом. «Несмотря на лето, мы принимаем порядка 200 пациентов в смену. Работают все специалисты. А с сегодняшнего дня начал работать рентгенкабинет – мы получили лицензию. Сейчас у нас три поликлиники, и это позволило разгрузить поликлинику в северной части города, – подчеркнул главврач. – Самое важное, что нам удалось повысить качество медицинских услуг для детишек».



Отметим, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, установлены целевые показатели по развитию детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи. Так, доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями в Прикамье должна увеличиться с 52,9% в 2019 году до 53,3% в 2024-м.



Во время визита в новую поликлинику Максим Решетников поговорил с врачами о том, как организован рабочий процесс, хватает ли им времени на прием пациентов, удобно ли работать на новом оборудовании. Главврач больницы обратил внимание главы региона на то, что не все новое оборудование синхронизируется с единой информационной системой здравоохранения Пермского края, поэтому врачам приходится выполнять двойную работу, занося данные в компьютер вручную. Указав, что возникший вопрос необходимо решить, губернатор попросил учесть этот опыт и при необходимости прописать соответствующий пункт в условиях договора, потому что врачи должны больше времени уделять пациентам, а не заполнению бумажек.



Николай Левко рассказал и о том, насколько удобно проводить медосмотр малышей в одном месте, отметив, что близость к стационару дает возможность в экстренных случаях вызвать в поликлинику специалистов.



Напомним, в новом медучреждении есть информационно-аналитическое, лечебно-профилактическое и консультативно-диагностическое отделения, а также кабинет эндоскопии и клинико-диагностическая лаборатория. Кроме того, в поликлинике выделен хирургический блок для проведения малых хирургических операций и функционируют две палаты дневного стационара.



Средства на строительство нового трехэтажного здания и оснащение поликлиники в размере 187,2 млн рублей были направлены из краевого бюджета.



С февраля 2018 года в городской детской больнице реализуется проект «Новая поликлиника». За прошедшие месяцы время ожидания приема врача-педиатра и аллерголога сократилось до одного дня. Детские поликлиники подключены к интернету, что позволяет вести электронные медицинские карты и при необходимости проводить онлайн-консультации. Кроме того, в поликлиниках установлены инфоматы для ведения электронной очереди к врачу и закуплено более 50 единиц компьютерной техники.



Сегодня в Пермском крае ведется строительство еще нескольких детских поликлиник. Пять из них в этом году будут введены в Перми – в Индустриальном, Кировском, Ленинском, Свердловском и Орджоникидзевском районах. Кроме того, в середине июля начнется строительство детской поликлиники в Кудымкаре.