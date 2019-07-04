За месяц почти тысяча жителей Прикамья обратились в МФЦ с заявлениями по вывозу ТКО

17:44 | 8.07.2019

В июне за услугами ПКГУП «Теплоэнерго», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в отделения «Мои документы» Пермского краевого многофункционального центра (МФЦ) обратились 994 человека. Наиболее частые вопросы, возникающие у пермяков, касаются пересчета размера платы за вывоз мусора. Например, в связи с несовпадением фактических данных о площади квартиры или количестве проживающих в частном доме поступило 609 заявлений (61% от общего количества запросов). Изменить данные о собственнике помещения пожелали 356 заявителей.



Как пояснили специалисты МФЦ, пермяки могут обратиться в многофункциональные центры для того, чтобы подать заявление об изменении параметров (площади) помещения в многоквартирном доме или о количестве проживающих в индивидуальном жилом доме, написать запрос о перечислении (возврате) ошибочно выплаченных денежных средств и при необходимости изменить данные о собственнике недвижимости.



Напомним, в связи с переходом на новую систему обращения с ТКО для населения Пермского края стали доступны дополнительные услуги МФЦ. С 1 июня 2019 года во всех региональных отделениях «Мои документы» ведется прием жителей, желающих решить определенные вопросы, связанные с вывозом мусора.



В настоящее время на территории Пермского края работает 53 филиала и более 200 территориально обособленных структурных подразделений многофункционального центра. Все услуги МФЦ, связанные с обращением ТКО, оказываются жителям бесплатно.



Также напомним, что по вопросам начисления и оплаты квитанций за вывоз мусора необходимо обращаться непосредственно к региональному оператору «Теплоэнерго» на горячую линию 8 (342) 236-90-55, на электронную почту info@te.permkrai.ru либо в офисы ОАО «КРЦ-Прикамье».