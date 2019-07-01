В Перми состоялись публичные слушания по изменениям в Правила землепользования и застройки

19:14 | 3.07.2019

Изменения коснутся как застройщиков, планирующих строительство в определенных территориальных зонах, так и горожан, которые зачастую высказывают мнения о необходимости тщательнее регулировать строительство высоких зданий в центре Перми. Это делается для того, чтобы создать комфортную городскую среду.



Публичные слушания дают возможность всем заинтересованным лицам узнать о планируемых изменениях, а также внести свои предложения и замечания. Слушания провела начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова.



Изменения Правил землепользования и застройки необходимы для того, чтобы до 1 января 2020 года привести документ в соответствие с федеральным законодательством. Также существует ст. 38 Градостроительного кодекса, которая говорит о том, что на каждый земельный участок должны быть установлены градостроительные регламенты – высота и плотность.



- Жители устали от точечной застройки, и хотелось бы привести ее в соответствие с идеологией Генплана: в центре – плотная застройка, а на периферии не должны растягиваться дороги, сети. Кроме того, ограничивая высотность в соответствии с близлежащей архитектурой, мы говорим застройщику думать о среде, об облике города. Для этого мы отзонировали по высотности весь город, - подчеркнула директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина.



Так, в тесном взаимодействии с застройщиками выработаны и вынесены на публичные слушания следующие варианты предельных высот зданий. В зоне Ц-1 и Ц-2 они могут составлять не более 10 этажей. В зонах Ц-3, Ц-4, Ц-6 и ЦС-2 высотность зданий должна будет составлять не более шести этажей. В зоне ЦС-3 – не более четырех этажей, ЦС-4 – не более двух этажей.



Что касается зоны Ж-1 (многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше), то ее планируется изменить на «Ж-1. Зона многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки» и установить высоту зданий в целом по зоне 10 этажей.



Среднеэтажная жилая застройка до 6 этажей (Ж-2) изменяется на «Ж-2. Зона среднеэтажной жилой застройки», а высота зданий составит в этой зоне не более 8 этажей с установкой подзон.



Зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами не выше 4 этажей (Ж-3) изменяется на «Ж-3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки, индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки», высоту зданий предлагается установить не более 4 этажей.



Что касается индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) и индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5), то здесь высота зданий предполагается не более 3 этажей.



Также изменения Правил землепользования и застройки содержат в себе пункт, который гласит, что при строительстве многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки и в случае превышения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, застройщик в рамках соглашения с муниципалитетом должен будет обеспечить свой объект социальной инфраструктурой – детскими садами и школами.



Это изменение было поддержано экспертами, принявшими участие в публичных слушаниях.



- Установка правил – это всегда лучше, чем их отсутствие. Появится публичный документ, который будет содержать одинаковые принципы для всех застройщиков, - поделился мнением президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов.



- Проект глобальный в сфере градостроительства. То, что мы приводим документ в соответствие с Генеральным планом города и в соответствие с классификатором, – это плюс, то, что мы устанавливаем правила взаимодействия между застройщиком и администрацией города, – это также плюс. Те подходы, которые предлагаются в идеологии данного проекта, вызывают только согласие, - отметила представитель Пермской торгово-промышленной палаты, эксперт ассоциации «Пермские строители» Лилия Ширяева.



- Каждый застройщик рассчитывает свой бизнес-проект исходя из определенных констант, и сегодня они озвучены, - подчеркнул депутат Пермской городской Думы Арсен Болквадзе.