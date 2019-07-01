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14:42 | 3.07.2019
Благодаря господдержке жители Верх-Иньвенского поселения могут получать качественную медицинскую помощь
В амбулатории глава Прикамья пообщался с врачами, осмотрел кабинет стоматолога. В этом году для него была приобретена новая стоматологическая установка стоимостью 350 тыс. рублей, средства на нее были направлены из краевого бюджета. Как отметила участковый врачебной амбулатории № 2 Надежда Ермакова, благодаря этому современному оборудованию повысилось качество оказания услуг пациентам.
Также в стоматологическом кабинете Максиму Решетникову продемонстрировали работу специалиста с электронной картой пациента. По словам врача-стоматолога, благодаря подключению к интернету работать стало гораздо удобнее. Правда, заметил специалист, скорость не всегда хорошая. В связи с этим губернатор дал поручение краевому министерству информационного развития и связи взять вопрос на контроль: «Проведите мониторинг. Надо понять, какова действительно скорость интернета, а то нам могут заявлять, что тут 10 Мб/сек, а на деле скорость ниже».
При амбулатории есть подстанция «скорой помощи», в которой работает четыре фельдшера, пять диспетчеров и четыре водителя. В этом году здесь приобрели новую машину скорой помощи, на которую из краевого бюджета было направлено 675 тыс. рублей. «До этого у нас была совсем старая машина, а сейчас новая. На ней, конечно, удобнее и быстрее добираться до пациентов», – рассказала Надежда Ермакова.
Также в ходе визита в амбулаторию № 2 губернатор Максим Решетников осмотрел прилегающую территорию и поручил главе муниципального района Валерию Климову обратить особое внимание на ее благоустройство, в частности, отремонтировать подъездные пути рядом с медучреждением.
С 1 марта здесь начал работать кабинет раннего выявления онкологических заболеваний. За три месяца было принято 105 пациентов, 44 из них направлены на дальнейшее обследование.
Отметим, при амбулатории работают терапевт, педиатр, два стоматолога, 14 медсестер и фельдшеров. На базе медучреждения функционируют взрослый и детский стационары на 19 и 7 коек соответственно. Помимо регистратуры, кабинетов терапевта и педиатра, здесь есть процедурный и прививочный кабинеты, кабинеты физиотерапии и функциональной диагностики. Ранее в краевом минздраве отметили, что в этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» из федерального бюджета Коми-Пермяцкому округу будет направлено 20 млн рублей на капитальные ремонты инфекционного отделения районной больницы и кабинетов для вновь устанавливаемого медоборудования, а также на ремонт амбулатории в Верх-Иньве.
За два года участия в региональном проекте «Новая поликлиника» больницы Коми-Пермяцкого округа, подведомственным медучреждением которой является поликлиника № 2, срок ожидания врача-участкового снизился с шести до двух дней, а врача-педиатра – с трех до одного. Порядка 88% пациентов проходят осмотр по предварительной записи, тогда как до участия в проекте этот показатель составлял 44%. Доля пациентов, записанных через интернет, увеличилась с 2 до 10%.
© «Вечерние Ведомости»
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